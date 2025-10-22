Kerala Weather: സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴയ്ക്കു സാധ്യത; എല്ലാ ജില്ലകളിലും മുന്നറിയിപ്പ്

രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 22 ഒക്ടോബര് 2025 (13:44 IST)
Kerala Weather: സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇന്ന് മഴ മുന്നറിയിപ്പ്. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ
വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് കൊണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളില് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്ട്ട്. നാളെ (ഒക്ടോബര് 23) തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അറബിക്കടല്, ബംഗാള് ഉള്ക്കടല് ഇരട്ട ന്യൂനമര്ദ്ദങ്ങള് തീവ്രന്യൂനമര്ദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു. ന്യൂനമര്ദ്ദം ആന്ധ്രാ-തമിഴ്നാട് തീരത്തിനു സമീപം തീവ്ര ന്യൂനമര്ദ്ദമായി (Depression) മാറാന് സാധ്യത. തുടര്ന്ന് തമിഴ്നാട്, പുതുചേരി, ആന്ധ്രാ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കാന് സാധ്യത. തമിഴ്നാട്ടില് ശക്തമായ മഴ സാധ്യത. കേരളത്തില് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളില് വ്യാപകമായി മഴയില് വര്ധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുവെ മൂടി കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും.