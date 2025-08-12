രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (16:41 IST)
Kerala Weather: മധ്യ ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന് മുകളില് ഉയര്ന്ന ലെവലില് ചക്രവാതചുഴി രൂപപ്പെട്ടു. നാളെയോടെ ഇത് മധ്യ പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും മുകളിലായി ന്യൂനമര്ദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിക്കാന് സാധ്യത. തുടര്ന്നുള്ള 48 മണിക്കൂറില് വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിച്ച് തീവ്ര ന്യൂനമര്ദ്ദമായി മാറിയേക്കാം.
കേരളത്തില് അടുത്ത ഏഴ് ദിവസം നേരിയ / ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഓഗസ്റ്റ് 12, 13, 17, 18 തിയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കും; 12, 13 തിയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ
വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
ഇന്ന് കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്. നാളെ (ഓഗസ്റ്റ് 13) കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയായിരിക്കും യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകളില് ലഭിക്കുക.
കേരളത്തില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇന്നും നാളെയും ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.