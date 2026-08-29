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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (20:25 IST)

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലഹരിവേട്ട; 10 കിലോ എംഡിഎംഎയുമായി മൂന്നുപേരെ മഞ്ചേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (20:30 IST)
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മലപ്പുറം: 10 കിലോഗ്രാമിലധികം എംഡിഎംഎ (MDMA) കൈവശം വെച്ചതിന് മൂന്നുപേര്‍ അറസ്റ്റിലായി. കോയമ്പത്തൂരില്‍ നിന്നാണ് എംഡിഎംഎയുമായി യുവാക്കളെ മഞ്ചേരി പോലീസ് പിടികൂടിയത്. റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ MDMA വേട്ടയാണിത്.
 
നേരത്തെ മഞ്ചേരിയില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ 96 ഗ്രാം MDMA-യുമായി ആറുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. അറസ്റ്റിലായവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. MDMA എവിടെനിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നും എവിടെയാണ് വില്‍പന നടത്തുന്നതെന്നും ഇതിനു പിന്നിലെ പ്രധാന കണ്ണികള്‍ ആരൊക്കെയാണെന്നും സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്.
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ശ്രീനു എസ്
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