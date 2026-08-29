സ്ത്രീകള്ക്കെതിരായ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ പുരോഹിത ശാസനകള്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല: രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്
തിരുവനന്തപുരം: സ്ത്രീകള്ക്ക് പഠിക്കാനും ആഘോഷിക്കാനും പൂര്ണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും അന്തസ്സോടും കൂടി ജീവിക്കാനുമുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമുണ്ടെന്ന് കേരള ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്. അവര്ക്കുമേല് മതപുരോഹിതന്മാരുടെ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് അടിച്ചേല്പ്പിക്കാനുള്ള ഏത് ശ്രമത്തെയും അംഗീകരിക്കാന് ആവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സ്ത്രീകളെ 'മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെന്നപോലെയുള്ള ഏകാന്തതയിലേക്ക്' നിര്ബന്ധിച്ച് തള്ളിവിടാനുള്ള ഏത് ശ്രമത്തെയും ബിജെപിയും എന്ഡിഎയും ശക്തമായി എതിര്ക്കുമെന്ന് മുന് കേന്ദ്രമന്ത്രി 'X'-ല് കുറിച്ചു. മതപരമായ ചടങ്ങുകളില് സ്ത്രീകളെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലോ അന്യപുരുഷന്മാര്ക്കിടയിലോ ഇരുത്തരുതെന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിത സമിതി തലേദിവസം നല്കിയ നിര്ദ്ദേശത്തെത്തുടര്ന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രതികരണം.
ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സംഭവത്തെയോ മതത്തെയോ എടുത്തുപറയാതെ തന്നെ സ്ത്രീകളെ ഇരുളില് നിര്ത്താന് ശ്രമിക്കുന്നവര് കഴിഞ്ഞുപോയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും 'വികസിത ഭാരത'ത്തിലോ ഇന്ത്യന് ജനാധിപത്യത്തിലോ അവര്ക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്നും ചന്ദ്രശേഖര് വ്യക്തമാക്കി.
'മതപുരോഹിതന്മാരുടെ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കോ രാഷ്ട്രീയ വിട്ടുവീഴ്ചകള്ക്കോ വഴങ്ങാതെ പൂര്ണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും അന്തസ്സോടും കൂടി പഠിക്കാനും ആഘോഷിക്കാനും നേതൃത്വം നല്കാനും സ്വപ്നം കാണാനും ജീവിക്കാനുമുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശം കേരളത്തിലെ ഓരോ പെണ്കുട്ടിക്കുമുണ്ട്,' അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.