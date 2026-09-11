യു.എസ് ഓപ്പൺ വനിതാ സിംഗിൾസ് ഫൈനൽ: സബലെങ്കയും റൈബാക്കിനയും നേർക്കുനേർ
തുടര്ച്ചയായ മൂന്നാം യുഎസ് ഓപ്പണ് കിരീടമാണ് സബലേങ്കയുടെ ലക്ഷ്യം.
യു.എസ് ഓപ്പണ് ടെന്നീസ് ടൂര്ണമെന്റിന്റെ വനിതാ സിംഗിള്സ് കലാശപ്പോരാട്ടത്തില് നിലവിലെ ചാമ്പ്യനും ഒന്നാം സീഡ് താരവുമായ ആര്യന സബലെങ്ക രണ്ടാം സീഡ് എലെന റൈബാക്കിനയെ നേരിടും. ടൂര്ണമെന്റിലുടനീളം ആധിപത്യം പുലര്ത്തിയാണ് ഇരുതാരങ്ങളും ഫൈനല് പോരാട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. തുടര്ച്ചയായ മൂന്നാം യുഎസ് ഓപ്പണ് കിരീടമാണ് സബലേങ്കയുടെ ലക്ഷ്യം.
സെമിയില് അമേരിക്കന് താരം കോകോ ഗൗഫിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് റൈബാക്കിന ഫൈനലില് ബെര്ത്തുറപ്പിച്ചത്. സെമിയില് ഒരു സെറ്റ് നഷ്ടമായ ശേഷമായിരുന്നു റൈബാക്കിനയുടെ തിരിച്ചുവരവ്. അതേസമയം അമേരിക്കന് താരം ജെസിക്ക പെഹുലയെയാണ് സബലേങ്ക പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ശക്തമായ സെര്വുകള്ക്കും ബേസ്ലൈന് റാലികള്ക്കും പേരു കേട്ട രണ്ട് താരങ്ങള് ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോള് മത്സരം കടുപ്പമേറിയതാകുമെന്നാണ് ടെന്നീസ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.