  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍
  4. US Open 2026 Women's Final: Aryna Sabalenka to Face Elena Rybakina in Marquee Clash
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (17:44 IST)

യു.എസ് ഓപ്പൺ വനിതാ സിംഗിൾസ് ഫൈനൽ: സബലെങ്കയും റൈബാക്കിനയും നേർക്കുനേർ

തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം യുഎസ് ഓപ്പണ്‍ കിരീടമാണ് സബലേങ്കയുടെ ലക്ഷ്യം.

US Open 2026 womens final,Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina US Open, US Open 2026 final, Sabalenka Rybakina US Open tennis match
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (15:18 IST)
google-news
യു.എസ് ഓപ്പണ്‍ ടെന്നീസ് ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ വനിതാ സിംഗിള്‍സ് കലാശപ്പോരാട്ടത്തില്‍ നിലവിലെ ചാമ്പ്യനും ഒന്നാം സീഡ് താരവുമായ ആര്യന സബലെങ്ക രണ്ടാം സീഡ് എലെന റൈബാക്കിനയെ  നേരിടും. ടൂര്‍ണമെന്റിലുടനീളം  ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തിയാണ് ഇരുതാരങ്ങളും ഫൈനല്‍ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം യുഎസ് ഓപ്പണ്‍ കിരീടമാണ് സബലേങ്കയുടെ ലക്ഷ്യം.
 
സെമിയില്‍ അമേരിക്കന്‍ താരം കോകോ ഗൗഫിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് റൈബാക്കിന ഫൈനലില്‍ ബെര്‍ത്തുറപ്പിച്ചത്. സെമിയില്‍ ഒരു സെറ്റ് നഷ്ടമായ ശേഷമായിരുന്നു റൈബാക്കിനയുടെ തിരിച്ചുവരവ്. അതേസമയം അമേരിക്കന്‍ താരം ജെസിക്ക പെഹുലയെയാണ് സബലേങ്ക പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ശക്തമായ സെര്‍വുകള്‍ക്കും ബേസ്ലൈന്‍ റാലികള്‍ക്കും പേരു കേട്ട രണ്ട് താരങ്ങള്‍ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോള്‍ മത്സരം കടുപ്പമേറിയതാകുമെന്നാണ് ടെന്നീസ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ആര്‍ക്കെങ്കിലും തകര്‍ക്കാനല്ലെ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍, സച്ചിന്റെ റെക്കോര്‍ഡ് റൂട്ട് തകര്‍ത്താല്‍ അത്ഭുതപ്പെടില്ല : വിവിയന്‍ റിച്ചാര്‍ഡ്‌സ്

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പോലും സെഞ്ചുറി നേടി, രോഹിത്തിന് ലോകകപ്പിൽ സ്ഥാനമുറപ്പ്, ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകി ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പോലും സെഞ്ചുറി നേടി, രോഹിത്തിന് ലോകകപ്പിൽ സ്ഥാനമുറപ്പ്, ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകി ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറിമുംബൈയില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 3ന് ചേര്‍ന്ന ബിസിസിഐ അവലോകന യോഗത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഏകദിന ടീമില്‍ രോഹിത് ശര്‍മയെ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ച് സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ. 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമില്‍ രോഹിത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിര്‍ണായകമാകുമെന്ന് സൈകിയ യോഗത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഹാർദ്ദിക് തുടരും, പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം തെറിക്കും, പുതിയ നായകൻ ആരാകണമെന്ന് രോഹിത് തീരുമാനിക്കും

ഹാർദ്ദിക് തുടരും, പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം തെറിക്കും, പുതിയ നായകൻ ആരാകണമെന്ന് രോഹിത് തീരുമാനിക്കുംപുതിയ നായകനാരാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകളില്‍ രോഹിത് ശര്‍മ സജീവ സാന്നിധ്യമാകും.

തോറ്റ് തോറ്റ് മടുത്തു, ഹെഡ് കോച്ചിനെയും 7 താരങ്ങളെയും പുറത്താക്കി,അടിമുടി മാറ്റവുമായി പാകിസ്ഥാൻ,

തോറ്റ് തോറ്റ് മടുത്തു, ഹെഡ് കോച്ചിനെയും 7 താരങ്ങളെയും പുറത്താക്കി,അടിമുടി മാറ്റവുമായി പാകിസ്ഥാൻ,ഹെഡ് കോച്ച് സര്‍ഫറാസ് അഹ്‌മദ്, ബൗളിങ് കോച്ച് ഉമര്‍ ഗുല്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പകരം മൈക്ക് ഹെസ്സന്‍, ആഷ്‌ലി നോഫ്‌കെ എന്നിവരെ പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് നിയമിച്ചു.

നിനക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കളിക്കാമായിരുന്നു, അർജൻ്റീനയെ മാത്രം തിരെഞ്ഞെടുത്തതിന് നന്ദി, വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി ഡി മരിയ

നിനക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കളിക്കാമായിരുന്നു, അർജൻ്റീനയെ മാത്രം തിരെഞ്ഞെടുത്തതിന് നന്ദി, വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി ഡി മരിയലിയോ അര്‍ജന്റീനയ്ക്കായി ഫുട്‌ബോള്‍ കളിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതിലൂടെ ഞങ്ങള്‍ എക്കാലവും നിന്നോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കും.

നീ ബൗളിങ്ങും ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്ത്, ഏകദിനത്തിൽ ശ്രേയസിന് പകരം തിലകിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നീക്കം, നിർദേശം നൽകി ടീം മാനേജ്മെൻ്റ്

നീ ബൗളിങ്ങും ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്ത്, ഏകദിനത്തിൽ ശ്രേയസിന് പകരം തിലകിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നീക്കം, നിർദേശം നൽകി ടീം മാനേജ്മെൻ്റ്അതേസമയം ടീം മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ ഫവേറേറ്റിസമാണ് കാണാനാവുന്നതെന്നാണ് വാര്‍ത്തയോട് ആരാധകരുടെ പ്രതികരണം.

യു.എസ് ഓപ്പൺ വനിതാ സിംഗിൾസ് ഫൈനൽ: സബലെങ്കയും റൈബാക്കിനയും നേർക്കുനേർ

യു.എസ് ഓപ്പൺ വനിതാ സിംഗിൾസ് ഫൈനൽ: സബലെങ്കയും റൈബാക്കിനയും നേർക്കുനേർയു.എസ് ഓപ്പണ്‍ ടെന്നീസ് ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ വനിതാ സിംഗിള്‍സ് കലാശപ്പോരാട്ടത്തില്‍ നിലവിലെ ചാമ്പ്യനും ഒന്നാം സീഡ് താരവുമായ ആര്യന സബലെങ്ക രണ്ടാം സീഡ് എലെന റൈബാക്കിനയെ നേരിടും. ടൂര്‍ണമെന്റിലുടനീളം ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തിയാണ് ഇരുതാരങ്ങളും ഫൈനല്‍ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്.

ആര്‍ക്കെങ്കിലും തകര്‍ക്കാനല്ലെ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍, സച്ചിന്റെ റെക്കോര്‍ഡ് റൂട്ട് തകര്‍ത്താല്‍ അത്ഭുതപ്പെടില്ല : വിവിയന്‍ റിച്ചാര്‍ഡ്‌സ്

ആര്‍ക്കെങ്കിലും തകര്‍ക്കാനല്ലെ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍, സച്ചിന്റെ റെക്കോര്‍ഡ് റൂട്ട് തകര്‍ത്താല്‍ അത്ഭുതപ്പെടില്ല : വിവിയന്‍ റിച്ചാര്‍ഡ്‌സ്റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ തകര്‍ക്കപ്പെടാനുള്ളതാണെന്നും റൂട്ടിന് മുന്നില്‍ അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിച്ചാര്‍ഡ്‌സ് പറഞ്ഞു. നിലവില്‍ 15,921 ടെസ്റ്റ് റണ്‍സുള്ള സച്ചിന്റെ പേരിലാണ് ടെസ്റ്റില്‍ ഏറ്റവുമധികം റണ്‍സെന്ന റെക്കോര്‍ഡുള്ളത്.

പാകിസ്ഥാൻ എതാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ പരിചയമില്ലാത്തവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, സെവാഗിനെന്ത് പറ്റിയെന്ന് നമുക്കറിയാം : നാസർ ഹുസൈൻ

പാകിസ്ഥാൻ എതാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ പരിചയമില്ലാത്തവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, സെവാഗിനെന്ത് പറ്റിയെന്ന് നമുക്കറിയാം : നാസർ ഹുസൈൻടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ അന്തസ്സിനെ അപമാനിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നാസ്സര്‍ ഹുസൈന്‍ പറയുന്നു.പാകിസ്ഥാന്‍ ഓപ്പണറായി സൈം അയൂബിനെ കളിപ്പിച്ചതിനെതിരെയാണ് നാസ്സര്‍ ഹുസൈന്‍ രംഗത്ത് വന്നത്.

എന്നെ കൊണ്ടൊക്കില്ല ഈ ടീമിനെ നന്നാക്കാൻ, പാക് ടീമിന് മുന്നിൽ കൈ മലർത്തി വസീം അക്രം

എന്നെ കൊണ്ടൊക്കില്ല ഈ ടീമിനെ നന്നാക്കാൻ, പാക് ടീമിന് മുന്നിൽ കൈ മലർത്തി വസീം അക്രംഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിന് മുന്‍പായി വലിയ അഴിച്ചുപണി നടത്തിയിട്ടും പ്രകടനത്തില്‍ കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും കൊണ്ടുവരാന്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ ടീമിനായിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പാക് ക്രിക്കറ്റിനെ രക്ഷിക്കാന്‍ തനിക്കെന്നല്ല ആരെകൊണ്ടും സാധിക്കില്ലെന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മുന്‍ പാക് നായകനും ഇതിഹാസ പേസറുമായ വസീം അക്രം.