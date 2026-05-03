ഞായര്‍, 3 മെയ് 2026
എൽഡിഎഫ് വീണ്ടും വരും; കനുഗോലുവിന്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്

ഭരണമാറ്റത്തിനു വഴിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം സംസ്ഥാനത്ത് ഇല്ലെന്നാണ് കനുഗോലുവിന്റെ അന്തിമ നിരീക്ഷണം

WEBDUNIA| Last Modified ഞായര്‍, 3 മെയ് 2026 (16:04 IST)

കോൺഗ്രസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞൻ സുനിൽ കനുഗോലു വോട്ടെടുപ്പിനു ശേഷം തയ്യാറാക്കിയ അന്തിമ വിശകലന റിപ്പോർട്ട് എൽഡിഎഫിനു അനുകൂലം. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 75 സീറ്റുകൾ എൽഡിഎഫ് ഉറപ്പായും പിടിക്കുമെന്നും യുഡിഎഫ് 60-65 സീറ്റുകളിൽ ഒതുങ്ങുമെന്നും കനുഗോലുവിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ഭരണമാറ്റത്തിനു വഴിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം സംസ്ഥാനത്ത് ഇല്ലെന്നാണ് കനുഗോലുവിന്റെ അന്തിമ നിരീക്ഷണം. യുഡിഎഫ് നില മെച്ചപ്പെടുത്തുമെങ്കിലും കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. ബിജെപിക്കു രണ്ട് സീറ്റുകൾ നേടാനുല്‌ള സാഹചര്യമുണ്ടെന്നും കനുഗോലുവിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

നേമം, മഞ്ചേശ്വരം, പാലക്കാട് സീറ്റുകളാണ് ബിജെപിക്കു വലിയ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവയിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ബിജെപി ജയിച്ചാലും അതിശയിക്കാനില്ല. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ യുഡിഎഫിനു അനുകൂലമായ തരംഗം ഉണ്ടെന്നും കോൺഗ്രസ് വിലയിരുത്തുന്നു.


