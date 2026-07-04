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മന്ത്രി കെ.മുരളീധരന്റെ രണ്ട് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ രാജിവെച്ചു
ആരോഗ്യമേഖലയിൽ സകലതും താളംതെറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പരക്കെ ആക്ഷേപം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് രണ്ട് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ രാജി
ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.മുരളീധരന്റെ രണ്ട് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ രാജിവെച്ചു. അഡി. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീലാൽ, അസി. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദരാജ് എന്നിവരാണ് രാജിവെച്ചത്. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് രാജിയെന്നാണ് വിശദീകരണം. ഇവർക്ക് പകരം ആളെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജി സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
ആരോഗ്യമേഖലയിൽ സകലതും താളംതെറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പരക്കെ ആക്ഷേപം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് രണ്ട് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ രാജി. ചുമതലയേറ്റ് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് പേർ രാജിവെച്ചത് എന്തിനെന്നു വ്യക്തമല്ല.
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സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴ; പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിലും മുന്നറിയിപ്പ്
അടുത്ത 3 മണിക്കൂറില് കേരളത്തിലെ ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ് (ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് : അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂര് മാത്രം) ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടത്തരം/ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും; മറ്റു ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
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ഖമേനിയുടെ ശവസംസ്കാരം: മൃതദേഹം ഇതുവരെ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്
ഇറാന്റെ കൊല്ലപ്പെട്ട പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ ഭൗതികശരീരം വെള്ളിയാഴ്ച ടെഹ്റാനില് സംസ്കരിച്ചു. മുതിര്ന്ന പുരോഹിതന്മാര്, സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥര്, വിദേശ പ്രമുഖര്, ആയിരക്കണക്കിന് അനുശോചകര് എന്നിവര് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ നാല് പതിറ്റാണ്ടോളം ഭരിച്ച നേതാവിന് അന്തിമോപചാരം അര്പ്പിക്കാന് ഒത്തുകൂടി.