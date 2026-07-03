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  4. Soldier among the accused in case involving attack on police
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 3 July 2026 (17:27 IST)

ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാന്‍ സമയത്ത് പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ സൈനികനും പ്രതി! വാഹനത്തില്‍ വെച്ച് പോലീസിന് മര്‍ദ്ദനം

police
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (17:27 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (17:29 IST)
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പാലക്കാട്: 'ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാന്‍' വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ മൂന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കുനേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിലെ മുഖ്യപ്രതി ഒരു സൈനികനാണ്. അവധിയിലുള്ള സൈനികനായ ജിജീഷാണ് കേസിലെ പ്രതി. പ്രകോപനമൊന്നുമില്ലാതെ ഇയാള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിക്കുകയും പോലീസ് വാഹനത്തിനുള്ളില്‍ വെച്ചും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചവിട്ടുന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള ആക്രമണം തുടരുകയും ചെയ്തതായി പോലീസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
 
പാലക്കാട് ഹേമാംബിക പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാരായ സുദര്‍ശനന്‍, ജോണ്‍ സേവ്യര്‍, സിവില്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍ രജനീഷ് എന്നിവര്‍ക്കാണ് ആക്രമണത്തില്‍ പരിക്കേറ്റത്. ചികിത്സയ്ക്കായി ഇവരെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6.30-ഓടെ മലമ്പുഴയിലെ പയ്യക്കുന്ന് പ്രദേശത്തുവെച്ചാണ് സംഭവം നടന്നത്.
 
'ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാന്‍'-ന്റെ ഭാഗമായി ഒലവക്കോട് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന് സമീപവും മലമ്പുഴ മേഖലയിലും വാഹന പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. മലമ്പുഴ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അമിതവേഗതയില്‍ വന്ന ഒരു കാര്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി. വാഹനം പരിശോധിക്കണമെന്ന് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ കാറിലുണ്ടായിരുന്നവര്‍ പ്രകോപനപരമായി പെരുമാറുകയും ഒരു വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥയുള്‍പ്പെടെയുള്ളവരെ അസഭ്യം പറയുകയും പ്രകോപനമൊന്നുമില്ലാതെ ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. 
 
ഇവര്‍ കടുത്ത ലഹരിയിലായിരുന്നെന്നും പരിശോധനയ്ക്കിടെ വാഹനത്തില്‍ നിന്ന് മദ്യക്കുപ്പികള്‍ കണ്ടെടുത്തെന്നും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കി. മണ്ണാര്‍ക്കാട് സ്വദേശിയായ ജിജീഷ് ഉള്‍പ്പെടെ നാലുപേരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിര്‍വ്വഹണത്തിനിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനും വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥയുള്‍പ്പെടെയുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ചതിനും ഇവര്‍ക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരം കേസെടുത്തു.
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ശ്രീനു എസ്
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