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പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിച്ചു; ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെതിരായ തുടര്നടപടികള്ക്ക് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ
കൊച്ചി: നടിയുടെ പരാതിയില് വ്യവസായി ബോബി ചെമ്മന്നൂരിനെതിരെ രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസിലെ തുടര്നടപടികള് കേരള ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. പ്രശ്നങ്ങള് ഒത്തുതീര്പ്പായതായി നടി അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കോടതിയുടെ ഈ നടപടി. കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബോബി നേരത്തെ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.
ഈ ഹര്ജിയില് നടിയുടെ നിലപാട് കോടതി ആരാഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര് നടിയോട് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ മാപ്പപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച നടി, വിഷയം ഒത്തുതീര്പ്പായെന്ന് കാണിച്ച് കോടതിയില് സത്യവാങ്മൂലം സമര്പ്പിച്ചു. ഇക്കാര്യം പരിഗണിച്ച് കേസിന്റെ തുടര്നടപടികള് സ്റ്റേ ചെയ്തു. വിചാരണക്കോടതി നടപടികള്ക്കാണ് സ്റ്റേ ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.