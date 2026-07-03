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സര്ക്കാരിന്റെ കര്ശന നടപടി: എല്ലാ ഒഴിവുകളും മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് പിഎസ്സിക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യാന് നിര്ദ്ദേശം
തിരുവനന്തപുരം: പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുകളിലെയും നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകള് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് പി.എസ്.സി.യെ (PSC) അറിയിക്കാന് സര്ക്കാര് നിര്ദ്ദേശം നല്കി. ഒഴിവുകള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചുമതല വകുപ്പ് മേധാവികള്ക്കാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഒഴിവുകള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നതില് എന്തെങ്കിലും കാലതാമസമോ വീഴ്ചയോ വരുത്തിയാല് കര്ശന നടപടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിക്കൊണ്ട് ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ് കത്ത് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഈ നിര്ദ്ദേശം പാലിക്കുന്നതില് വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കാന് ഭരണവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാര്ക്ക് കത്തില് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം പി.എസ്.സി. നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ച പരാതികളില് സര്ക്കാര് ഉടന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സമീപകാല നിയമന നടപടികളില് ക്രമക്കേടുകള് നടന്നെന്ന ആരോപണത്തില് അന്വേഷണം നടക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
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Opinion വാർത്താസമ്മേളനങ്ങളിൽ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ ഇടയ്ക്കിടെ നാവ് കൊണ്ട് ചുണ്ട് നനയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടെ വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട്. കൃത്യമായി ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ഈ നാട്ടിലെ വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളുടെ ക്യാമറയിൽ പതിയുന്നത് പതിവാണ്. എപ്പോഴോ അങ്ങനെ ചുണ്ട് നനയ്ക്കുന്നതിനിടെ പകർത്തിയ പിണറായിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ മനോരമയാണോ മാതൃഭൂമിയാണോ എന്നറിയില്ല ഇടയ്ക്കിടെ വാർത്തകളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.