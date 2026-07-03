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  4. Directive to report all vacancies to the PSC within three weeks
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 3 July 2026 (17:36 IST)

സര്‍ക്കാരിന്റെ കര്‍ശന നടപടി: എല്ലാ ഒഴിവുകളും മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ പിഎസ്‌സിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം

PSC Age Limit, PSC Exams, Kerala News
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (17:36 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (17:38 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുകളിലെയും നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകള്‍ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ പി.എസ്.സി.യെ (PSC) അറിയിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. ഒഴിവുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചുമതല വകുപ്പ് മേധാവികള്‍ക്കാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. 
 
ഒഴിവുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതില്‍ എന്തെങ്കിലും കാലതാമസമോ വീഴ്ചയോ വരുത്തിയാല്‍ കര്‍ശന നടപടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിക്കൊണ്ട് ഭരണപരിഷ്‌കാര വകുപ്പ് കത്ത് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഈ നിര്‍ദ്ദേശം പാലിക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ ഭരണവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാര്‍ക്ക് കത്തില്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.
 
അതേസമയം പി.എസ്.സി. നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ച പരാതികളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉടന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സമീപകാല നിയമന നടപടികളില്‍ ക്രമക്കേടുകള്‍ നടന്നെന്ന ആരോപണത്തില്‍ അന്വേഷണം നടക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
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ശ്രീനു എസ്
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