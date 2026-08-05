മാധ്യമങ്ങള് നിരീക്ഷണത്തിലോ? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരെ നിരീക്ഷിക്കാന് ക്യാമറ വച്ചത് വിവാദമായി
തിരുവനന്തപുരം: മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരെ നിരീക്ഷിക്കാനെന്നാരോപിച്ച് മീഡിയാ റൂമിനുള്ളില് ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് വിവാദമുണ്ടായി. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ നോര്ത്ത് ബ്ലോക്ക് മീഡിയാ റൂമില് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കസേരയ്ക്ക് വലതുവശത്തായാണ് ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിനെത്തിയ മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര് ഈ അസാധാരണമായ ക്രമീകരണം ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതില് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
തുടര്ന്ന് നിര്ദ്ദേശം ലഭിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് പബ്ലിക് റിലേഷന്സ് വകുപ്പ് (പി.ആര്.ഡി.) ഉദ്യോഗസ്ഥര് ആ ക്യാമറ അവിടെനിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു. ക്യാമറ നീക്കം ചെയ്തതിനുശേഷം മാത്രമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വാര്ത്താസമ്മേളനം ആരംഭിച്ചത്.