ആശുപത്രിയില് പാര്ട്ടി പതാകകളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി മന്ത്രി കെ മുരളീധരനെ സ്വീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ വിമര്ശനം
കൊല്ലം: സര്ക്കാര് ആശുപത്രിയ്ക്കുള്ളില് പാര്ട്ടി പതാകകള് ഉയര്ത്തിയും മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരന് സ്വീകരണം നല്കിയ സംഭവം വിവാദമാകുന്നു. പുനലൂര് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ആശുപത്രി സന്ദര്ശിക്കാനെത്തിയ മന്ത്രിയെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങള് മുഴക്കിക്കൊണ്ടും ഷാള് അണിയിച്ചുകൊണ്ടും എന്.ജി.ഒ. സംഘടന സ്വീകരിച്ചു. ആ സമയത്ത് അവിടെ നഴ്സുമാരും രോഗികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് തന്നെ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയവരെ മന്ത്രി തടയുകയോ അവരുടെ സ്വീകരണം നിരസിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. പകരം പുഞ്ചിരിയോടെ ആ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്.
സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് മന്ത്രിക്ക് നേരെ വ്യാപകമായ വിമര്ശനത്തിന് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആശുപത്രികള് രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് മന്ത്രി നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നിട്ടും ഇത്തരമൊരു സംഭവം ഉണ്ടായതാണ് വിമര്ശനങ്ങള്ക്ക് കാരണമായത്. പാര്ട്ടി ബാനറുകള്ക്ക് കീഴില് ആശുപത്രി പരിസരത്ത് ഭക്ഷണപ്പൊതികള് വിതരണം ചെയ്ത DYFI ഉള്പ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളെ മന്ത്രി നേരത്തെ വിമര്ശിച്ചിരുന്നു. ആശുപത്രികള്ക്കുള്ളില് രാഷ്ട്രീയ പതാകകളോ പാര്ട്ടി ചിഹ്നങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഭക്ഷണവിതരണം അനുവദിക്കില്ലെന്ന കര്ശന നിലപാടാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്.