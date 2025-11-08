സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി പൂജാ ബമ്പര് വില്പ്പനയില് വന് ഇടിവ്. നറുക്കെടുപ്പിന് രണ്ടാഴ്ച ബാക്കി നില്ക്കെ 26 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് തീര്ന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 45 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകള് അച്ചടിച്ചതില് 39 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകള് വിറ്റിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ചമുമ്പത്തെ കണക്കെടുത്താല് കഴിഞ്ഞവര്ഷം ഇതേസമയം 32 ലക്ഷത്തിലേറെ ടിക്കറ്റ് വിറ്റിരുന്നു.
ടിക്കറ്റിന്റെ വില 300 രൂപയാണ്. ഒന്നാം സമ്മാനം 12 കോടി രൂപയാണ്. ഇത്തവണ നവരാത്രിയും വിജയദശമിയും കഴിഞ്ഞാണ് പൂജ ബമ്പര് പുറത്തിറങ്ങിയത്. തിരുവോണം ബമ്പര് ടിക്കറ്റിന്റെ നറുക്കെടുപ്പ് നീട്ടി വെച്ചതിനാലാണ് പൂജാ ബമ്പര് ടിക്കറ്റിന്റെ വിതരണം തുടങ്ങാന് വൈകിയത്. കൂടാതെ ജിഎസ്ടി വര്ദ്ധനയ്ക്കുശേഷം ഏജന്സി കമ്മീഷനിലും സമ്മാന കമ്മീഷനിലും വലിയ കുറവുണ്ടായി.
50 രൂപ ടിക്കറ്റ് വില്ക്കുമ്പോള് ഏജന്റുമാര്ക്ക് 7.35 രൂപയായിരുന്നു ഇതുവരെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാല് ഇപ്പോള് ഇത് 6.35 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. 5000 രൂപ സമ്മാനം ഉണ്ടെങ്കില് ഏജന്റിന് 570 രൂപയായിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഇതിപ്പോള് 450 രൂപയായി.