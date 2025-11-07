സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 7 നവംബര് 2025 (18:49 IST)
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, ബസ്, റെയില്വേ സ്റ്റേഷനുകള് എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്ന് തെരുവ് നായ്ക്കളെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. നായ്ക്കളെ അവയുടെ ഷെല്ട്ടറുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കാന് കോടതി നിര്ദ്ദേശിച്ചു. ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, സന്ദീപ് മേത്ത, എന്.വി. അഞ്ജരിയ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
ദേശീയ പാതകളില് നിന്നും സംസ്ഥാന പാതകളില് നിന്നും മറ്റ് റോഡുകളില് നിന്നും തെരുവ് നായ്ക്കളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പാക്കാന് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങള്ക്കും നാഷണല് ഹൈവേ അതോറിറ്റിക്കും പൗര സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും കോടതി നിര്ദ്ദേശം നല്കി. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, ആശുപത്രികള്, സര്ക്കാര് ഓഫീസുകള് എന്നിവിടങ്ങളില് തെരുവ് നായ്ക്കളെ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയാന് ശരിയായ മതിലുകളോ വേലികളോ നിര്മ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുമാരോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഈ സ്ഥലങ്ങളില് തെരുവ് നായ്ക്കളില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് പതിവായി പരിശോധനകള് നടത്തണം. പിടികൂടിയ തെരുവ് നായ്ക്കളെ അവയെ പിടികൂടിയ അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരികെ വിടരുതെന്നും കോടതി കര്ശനമായി നിര്ദ്ദേശിച്ചു.