ആഫ്രിക്കന്‍ പന്നിപ്പനി; മനുഷ്യരെ ബാധിക്കില്ല, പന്നികളില്‍ 100ശതമാനം മരണനിരക്ക്

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 7 നവംബര് 2025 (19:04 IST)
കോഴിക്കോട്: കോടഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാര്ഡായ മുണ്ടൂരില് ആഫ്രിക്കന് പന്നിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. സ്വകാര്യ ഫാമിലാണ് പന്നികള് കൂട്ടത്തോടെ ചത്തത്. കോഴിക്കോട്ടെ പന്നികളില് ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. ഇരുപതോളം പന്നികളുടെ അസ്വാഭാവിക മരണം ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് പന്നികളുടെ ആന്തരികാവയവങ്ങള് ശേഖരിച്ച് ഭോപ്പാലിലെ നാഷണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി അനിമല് ഡിസീസസ് ലാബിലേക്ക് അയച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ചത്.
കാട്ടുപന്നികളിലും വളര്ത്തുപന്നികളിലും ഈ രോഗം വേഗത്തില് പടരുന്നു. പക്ഷേ മനുഷ്യരെ ഇത് ബാധിക്കില്ല. പന്നികളില് 100 ??ശതമാനം മരണനിരക്ക് ഉള്ള ഒരു രോഗമാണിത്. ആഫ്രിക്കന് പന്നിപ്പനി ബാധിച്ച പന്നികളുടെ രക്തം, മാംസം, മാലിന്യം എന്നിവയിലൂടെയും രോഗബാധിതനായ പന്നിയുമായി നേരിട്ട് സമ്പര്ക്കം പുലര്ത്തുന്നതിലൂടെയും ഈ രോഗം മറ്റ് പന്നികളിലേക്ക് പടരും. കോടഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് പ്രതിരോധ നടപടികള് നടപ്പിലാക്കാന് തീരുമാനിച്ചു.
രോഗബാധിത ഫാമില് നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റര് ചുറ്റളവില് പന്നികളെ കൊല്ലാനും രോഗം ബാധിച്ച പന്നിഫാം അണുവിമുക്തമാക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. ഒരു കിലോമീറ്റര് ചുറ്റളവില് പന്നിയിറച്ചി വില്ക്കുന്ന കടകള് അടച്ചുപൂട്ടാന് നിര്ദ്ദേശം നല്കി. ഫാമില് നിന്ന് പത്ത് കിലോമീറ്റര് ചുറ്റളവിലുള്ള
പ്രദേശം നിരീക്ഷണ മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.