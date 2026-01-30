വെള്ളി, 30 ജനുവരി 2026
സിപിഎമ്മില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് സംരക്ഷണം നല്‍കാന്‍ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്; നേതാക്കള്‍ക്ക് നോട്ടീസ് നല്‍കി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 30 ജനുവരി 2026 (19:31 IST)
കൊച്ചി: സിപിഎമ്മില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട മുന്‍ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിന് പോലീസ് സംരക്ഷണം നല്‍കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഫെബ്രുവരി നാലിന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിന് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കിയിരുന്നു. ഹര്‍ജിയിലെ എതിര്‍ കക്ഷികളായ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ രാഗേഷ്, പയ്യന്നൂര്‍ എംഎല്‍എ മധുസൂദനന്‍, പയ്യന്നൂര്‍ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി സന്തോഷ് എന്നിവര്‍ക്കും കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു.

രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയതിന് സിപിഎമ്മില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന് മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. അവര്‍ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ അനുകൂലിച്ച് പ്രകടനം നടത്തിയ ഒരാളുടെ ബൈക്ക് കത്തിച്ചു. നിരന്തരമായ ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. അതേസമയം പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിന് മാത്രമാണ് സംരക്ഷണം തേടിയതെന്ന് കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ വ്യക്തമാക്കി. നേതൃത്വത്തെ അണികള്‍ തിരുത്തണം എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്.

16 അധ്യായങ്ങളുള്ള 96 പേജുകളുള്ള പുസ്തകം സിപിഎം നേതാക്കളെ നിശിതമായി വിമര്‍ശിക്കുന്നു. സിപിഎം നേതാക്കള്‍ ചങ്ങാത്ത മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായി മാറിയെന്ന് പുസ്തകത്തില്‍ പറയുന്നു. കുറ്റവാളികളെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ നേതൃത്വം ലജ്ജയില്ലാതെ സംഘടനാ തത്വങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പയ്യന്നൂര്‍ എംഎല്‍എ ടി ഐ മധുസൂദനന് ഒരു ബൂര്‍ഷ്വാ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ ശൈലിയുണ്ടെന്നും പുസ്തകത്തില്‍ പറയുന്നു.


