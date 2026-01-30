വെള്ളി, 30 ജനുവരി 2026
സില്‍വര്‍ലൈന്‍ കയ്യൊഴിഞ്ഞു; ഇ ശ്രീധരന്‍ നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന അതിവേഗ റെയില്‍ പദ്ധതിക്ക് പച്ചക്കൊടി കാട്ടാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 30 ജനുവരി 2026 (12:20 IST)
തിരുവനന്തപുരം: സില്‍വര്‍ ലൈനിന് കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായതോടെ മെട്രോമാന്‍ ഇ. ശ്രീധരന്‍ നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന അതിവേഗ റെയില്‍ പദ്ധതിക്ക് പച്ചക്കൊടി കാട്ടാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. തെക്ക്-വടക്ക് അതിവേഗ റെയില്‍ ഇടനാഴി കേരളത്തിന് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ബജറ്റില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഒമ്പത് മാസത്തിനുള്ളില്‍ പദ്ധതിയുടെ ഡിപിആര്‍ തയ്യാറാക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള യാത്രാ സമയം മൂന്നര മണിക്കൂറാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി വ്യക്തിപരമായി അടുപ്പമുള്ള ഇ. ശ്രീധരനെ ഉപയോഗിച്ച് സില്‍വര്‍ ലൈനിന് പകരമായി പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നേടാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കൂടുതലും തൂണുകളിലൂടെയും തുരങ്കങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്ന പുതിയ പാതയ്ക്കുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍ കുറവായതിനാല്‍, പദ്ധതിക്കെതിരെ പൊതുജനങ്ങളുടെ എതിര്‍പ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.

തൂണുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചതിനുശേഷം, ഭൂമി ഉടമകള്‍ക്ക് കൈമാറാന്‍ കഴിയും. ഈ പ്രദേശങ്ങളില്‍ കൃഷിയും കന്നുകാലി വളര്‍ത്തലും നടത്താം. കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിനും വലിയ മരങ്ങള്‍ നടുന്നതിനും നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും.


