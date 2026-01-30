സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
പത്തനംതിട്ട: ഭാര്യയുടെ അവിഹിതബന്ധത്തില് സംശയം തോന്നിയ ഭര്ത്താവ് വീടിന് തീയിട്ടു. വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്ച്ചെ വകയാര് കൊല്ലമ്പാടിയിലാണ് സംഭവം. പ്രതിയുടെ ഭാര്യ രജനിക്കും ഇളയ മകനും പൊള്ളലേറ്റു. അവര് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്. രജനിക്ക് 40% പൊള്ളലേറ്റു. വീടിന് തീയിട്ട ശേഷം രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതി സിജുവിനെ പോലീസ് പിടികൂടി.
രജനിയുടെയും സിജുവിന്റെയും രണ്ടാം വിവാഹമായിരുന്നു ഇത്. വിവാഹശേഷം ഇരുവരും വാടക വീട്ടിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. ശബ്ദം കേട്ട് രജനി ഉണര്ന്നപ്പോള് തീ പടരുന്നത് കണ്ടു. എന്നാല് സിജുവിനെ കാണാനില്ല. സിജോ പെയിന്ററാണ്. വീടിന് തീയിടാന് അയാള് തിണ്ണയോ പെട്രോളോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. തീപിടുത്തത്തില് വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗം തകര്ന്നു. ഭാര്യയെ സംശയിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് വീടിന് തീയിടുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.