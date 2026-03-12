സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 12 മാര്ച്ച് 2026 (16:23 IST)
ജി സുധാകരനെതിരെ ആലപ്പുഴയില് പോസ്റ്ററുകള് പതിപ്പിച്ച് സിപിഎം. പോസ്റ്ററുകളില് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ജി സുധാകരനെ വിമര്ശിച്ചിട്ടുള്ളത്. വര്ഗവഞ്ചകനും മാപ്പില്ലെന്നും വോട്ടില്ലെന്നും തുടങ്ങിയ വാചകങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അമ്പലപ്പുഴ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിനു മുന്പില് പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകരാണ് പോസ്റ്ററുകള് പതിപ്പിച്ചത്.
സുധാകരന്റേത് പാര്ട്ടിയെ ദ്രോഹിക്കുന്ന നിലപാടാണെന്നും ഏഴ് തവണ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാന് അവസരം നല്കിയിട്ടും എട്ടാം തവണ നല്കാത്ത വിരോധമാണ് നടപടികള്ക്ക് പിന്നിലെന്നും സിപിഎം പ്രവര്ത്തകര് പറയുന്നു. ജി സുധാകരന് അമ്പലപ്പുഴയില് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ചേക്കും. ഇന്ന് 11 മണിക്ക് വിളിച്ചു ചേര്ത്ത വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ജി സുധാകരന്റെ പ്രഖ്യാപനം. തന്നെക്കുറിച്ച് വിവിധ വാര്ത്തകള് പുറത്തുവരുന്നുണ്ടെന്നും താന് മത്സരിക്കുന്ന കാര്യം ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും സുധാകരന് പറഞ്ഞു.
ഒരു പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടിയുമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാകുന്നുവെന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എംഎ ബേബി വീട്ടിലെത്തി കണ്ടിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോള് നടക്കുന്നതെല്ലാം വെറും പ്രചരണം മാത്രമാണെന്നും ജി സുധാകരന് പറഞ്ഞു. താന് പാര്ട്ടിയില് ചേര്ന്നത് ആരും നിര്ബന്ധിച്ചിട്ടല്ലെന്നും പാര്ട്ടി ജീവിതം നയിക്കുന്ന തന്നെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തി എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.