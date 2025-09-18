സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 18 സെപ്റ്റംബര് 2025 (20:43 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ഭരണത്തില് പൗരന്മാരുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സര്ക്കാരുമായുള്ള ആശയവിനിമയം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി 'സിഎം വിത്ത് മി' എന്ന സമഗ്രമായ സിറ്റിസണ് കണക്ട് സെന്ററിന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്കി. സര്ക്കാര് പദ്ധതികള്, ക്ഷേമ പദ്ധതികള്, വ്യവസായ അധിഷ്ഠിത സംരംഭങ്ങള് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് എളുപ്പത്തില് ജനങ്ങള്ക്ക് നല്കുക എന്നതാണ് ഈ നീക്കത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഭരണത്തില് സുതാര്യത കൈവരിക്കുന്നതിനായി സ്ഥിരമായ ജനപങ്കാളിത്ത പരിപാടികള് സംഘടിപ്പിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്. പൗരന്മാര് ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് ഇതിലൂടെ ശരിയായ പ്രതികരണം ലഭിക്കും.
ദുരന്തനിവാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ ആശയവിനിമയത്തിന് ഫലപ്രദമായ ഒരു ഇടമായി ഈ പദ്ധതി പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്നാണ് സര്ക്കാര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പദ്ധതികളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള് സമാഹരിക്കാനും പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്, ഭവന നിര്മ്മാണം, പരിസ്ഥിതി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ നിര്ദ്ദേശങ്ങളും വിലയിരുത്തലുകളും പദ്ധതിയില് സജീവമായി പരിഗണിക്കും.
ഇതിലൂടെ എല്ലാ സമുദായങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്താനും ഉള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാനും സര്ക്കാര് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കേന്ദ്രത്തിനായി ആവശ്യമായ ഉത്തരവുകള് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനും ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും മന്ത്രിസഭ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കെഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരെയും കേന്ദ്രത്തിനായുള്ള ഒരു വര്ക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റില് നിയമിക്കും.