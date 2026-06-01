അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ഇത്തവണ കാലവര്ഷത്തില് മഴ കുറയും; ഉത്തരേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളില് ജൂണ് മാസത്തില് ചൂട് കൂടും
- സമ്മര്ദ്ദം നിറഞ്ഞ ഐടി ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായി യുവതി; മാസം 60000രൂപ വരുമാനം, സന്തോഷം
- ഹോര്മുസ് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യന് കപ്പലുകള് ഇപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നു: ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയം
- 30 ദിവസത്തേക്കുള്ള പാചകവാതകം സംഭരിക്കണം, കമ്പനികൾക്ക് നിർദേശം നൽകി കേന്ദ്രം
- കെ - ടെറ്റ് പുനപരിശോധന ഹർജികൾ തള്ളി, പരീക്ഷ പാസാകാനുള്ള സമയപരിധി ഒരു വർഷം നീട്ടി
രാജ്യത്ത് വാണിജ്യ എല്പിജിയുടെ വില കൂടി: സിലിണ്ടറിന് 53.50 രൂപ വര്ദ്ധിച്ചു
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള വാണിജ്യ എല്പിജി വില തിങ്കളാഴ്ച മുതല് സിലിണ്ടറിന് 53.50 രൂപ കൂടും. പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ധന വിതരണ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും എല്പിജി കരുതല് ശേഖരം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുംക്കിടയിലാണ് വില വര്ധനവ്. ഡല്ഹിയില് 19 കിലോഗ്രാം വാണിജ്യ എല്പിജി സിലിണ്ടറിന്റെ വില 42 രൂപ വര്ദ്ധിപ്പിച്ചതോടെ ചില്ലറ വില്പ്പന വില 3,113.50 രൂപയായി. കൊല്ക്കത്തയില് 53.50 രൂപയായി കുത്തനെ വര്ധനവുണ്ടായതോടെ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 3,255.50 രൂപയായി ഉയര്ന്നതായി വാര്ത്താ ഏജന്സിയായ എഎന്ഐ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
ജൂണ് 1 മുതല് പ്രാബല്യത്തില് വരുന്ന വില പരിഷ്കരണം ഹോട്ടലുകള്, റെസ്റ്റോറന്റുകള്, ബിസിനസുകള് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാണിജ്യ എല്പിജി സിലിണ്ടറുകള്ക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാകൂ. ഗാര്ഹിക പാചക വാതക സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയില് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 5 കിലോ ഫ്രീ ട്രേഡ് എല്പിജി (എഫ്ടിഎല്) സിലിണ്ടറിന്റെ വില 11 രൂപ വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോള് ഡല്ഹിയില് 821.50 രൂപയായി.
പൊതുമേഖലാ എണ്ണ വിപണന കമ്പനികളോട് കുറഞ്ഞത് 30 ദിവസത്തെ ആവശ്യകതയ്ക്ക് തുല്യമായ എല്പിജി കരുതല് ശേഖരം നിലനിര്ത്താന് സര്ക്കാര് നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രാലയത്തിലെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സുജാത ശര്മ്മ വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞു.
2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യും
ഹോര്മുസ് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യന് കപ്പലുകള് ഇപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നു: ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയം
മണ്സൂണ് എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി പടരുന്നു; സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളില് ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്
ശബരിമലയില് സ്വര്ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന് കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു
വിഭജനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ അകറ്റി നിർത്തണം, വെള്ളാപ്പള്ളിയെ സന്ദർശിച്ച മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയെ വിമർശിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്
തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ വെള്ളക്കെട്ട് പ്രതിസന്ധി പരിശോധിക്കാന് ജല വിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടല്: ജൂണ് രണ്ടിന് ഉന്നതതലയോഗം
രാജ്യത്ത് വാണിജ്യ എല്പിജിയുടെ വില കൂടി: സിലിണ്ടറിന് 53.50 രൂപ വര്ദ്ധിച്ചു
Kerala Rain : സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ പെരുമഴ, ജൂൺ ആദ്യവാരത്തിൽ അതിശക്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, ഇന്ന് അലർട്ടുള്ളത് 9 ജില്ലകളിൽ
'ഗൺമാൻമാരുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം', രമേശ് ചെന്നിത്തല രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് തന്നെ, പേര് വന്നാൽ എഡിജിപി അജിത് കുമാറിനെതിരെയും നടപടി
എസ്ഐടി സമര്പ്പിച്ച പ്രാഥമിക റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗണ്മാന്മാര് അടക്കം 5 പേരെ നേരത്തെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോര്ട്ടില് എഡിജിപി അനില് കുമാറിന്റെ പേര് വന്നാല് നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഇപ്പോള് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.