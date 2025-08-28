സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
28 ഓഗസ്റ്റ് 2025
ജി.എസ്.ടി ഘടനയുടെ പരിഷ്ക്കരണം നടപ്പാക്കുമ്പോള് സംസ്ഥാനത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന വരുമാന നഷ്ടത്തെപ്പറ്റി
ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തില് ജി.എസ്.ടി നിരക്ക് ഘടന പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില് സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രിമാരുടെ സമിതിയില് ചര്ച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ജി.എസ്.ടി കൗണ്സില് യോഗം ഉടന് ചേരുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് വ്യക്തമാക്കി.
ജി.എസ്.ടി നിരക്കുകള് പുനഃപരിശോധിക്കുമ്പോള് വരുമാന നഷ്ടം നേരിടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആശങ്കകള് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള 50:50 എന്ന നിരക്ക് വിഭജനം, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വരുമാനക്കുറവിനു കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ നികുതി നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ സാധാരണ പൗരന്റെ നികുതിഭാരം കുറയ്ക്കാന് കഴിയുന്ന ഏതൊരു നടപടിയും സ്വാഗതാര്ഹമാണെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുള്ള വരുമാന നഷ്ടം ദരിദ്രര്ക്കും സമൂഹത്തിലെ ദുര്ബല വിഭാഗങ്ങള്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷേമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കും.
അതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് ആവശ്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും നിരക്ക് പുനഃപരിശോധിച്ചതുമൂലം വിലയിലുണ്ടായ കുറവ് ഉപഭോക്താക്കള്ക്കു ലഭ്യമാകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തില് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.