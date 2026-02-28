സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 28 ഫെബ്രുവരി 2026 (19:24 IST)
തിരുവനന്തപുരം: അനിശ്ചിതകാല സമരം അടിച്ചമര്ത്താന് അധികാരികള് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് കേരളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം സര്ക്കാര് ഡോക്ടര്മാര് തിങ്കളാഴ്ച ഡിഎംഇ ഓഫീസിലേക്ക് മാര്ച്ച് നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മെഡിക്കല് കോളേജ് അധ്യാപകരുടെ സേവന സാഹചര്യങ്ങളും ശമ്പള അപാകതകളും സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള നിസ്സംഗത തുടരുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് സമരം ശക്തമാക്കാന് തീരുമാനിച്ചതായി കേരള ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കല് കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷന് (കെജിഎംസിടിഎ) പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു.
ഒത്തുതീര്പ്പിനുള്ള നടപടികള് ആരംഭിക്കുന്നതിനുപകരം പ്രക്ഷോഭം അടിച്ചമര്ത്താന് ശ്രമിക്കുന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതില് പ്രതിഷേധിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച മെഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ (ഡിഎംഇ) ഓഫീസിലേക്ക് മാര്ച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കെജിഎംസിടിഎ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ. റോസ്നാര ബീഗം വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു. മെഡിക്കല് കോളേജ് അധ്യാപകരുടെ പരാതികളെക്കുറിച്ച് പൂര്ണ്ണമായി അറിയാമായിരുന്നിട്ടുംസമരം അടിച്ചമര്ത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതില് നേതൃത്വം നല്കുന്നതിനുപകരം പ്രിന്സിപ്പല്മാര്, വകുപ്പ് മേധാവികള്, ഡോക്ടര്മാര് എന്നിവരുടെ മേല് ഡിഎംഇ സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തുകയാണെന്ന് അസോസിയേഷന് ആരോപിച്ചു.
തീവ്രമായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ധ്യാപനം, രോഗി പരിചരണം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള അധിക ഭരണപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് ഉപേക്ഷിക്കാനും അത്തരം തസ്തികകളില് നിന്ന് കൂട്ട രാജി സമര്പ്പിക്കാനും മെഡിക്കല് കോളേജ് ഡോക്ടര്മാര് തീരുമാനിച്ചതായും അസോസിയേഷന് പറഞ്ഞു.