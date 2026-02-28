രേണുക വേണു|
Israel vs Iran: യുദ്ധവെറി പൂണ്ട ഇസ്രയേൽ ഇറാനിൽ ആക്രമണം തുടരുന്നു. യുഎസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇസ്രയേൽ ഇറാനെ അട്ടിമറിക്കാൻ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. തെക്കൻ ഇറാനിലെ മിനാബ് നഗരത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രൈമറി സ്കൂളിനു നേരെ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട വിദ്യാർഥിനികളുടെ എണ്ണം 51 ആയി ഉയർന്നു. ഇനിയും മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കാം. 60 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റതായി ഇർന വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ 170 വിദ്യാർഥിനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
യുഎഇയിൽ മിസൈൽ ആക്രമണം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യ കലുഷിതമായതിനാൽ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായി. ദുബായ് എയർപോർട്ട് അടച്ചു. ഗൾഫിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. അബുദാബിയിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ പൗരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഗൾഫിലേക്കുള്ള നാല് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. കണ്ണൂർ - ദോഹ (ഇൻഡിഗോ), കണ്ണൂർ - ദോഹ (എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്), കണ്ണൂർ - ഫുജൈറ (ഇൻഡിഗോ), കണ്ണൂർ - ഷാർജ (എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്) എന്നീ വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.