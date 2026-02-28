ശനി, 28 ഫെബ്രുവരി 2026
തിരുവനന്തപുരത്ത് കസ്റ്റഡി മര്‍ദ്ദന കേസില്‍ നാല് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 28 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:05 IST)
തിരുവനന്തപുരം: കസ്റ്റഡി മര്‍ദ്ദനം നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തില്‍ ഫോര്‍ട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ നാല് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഫോര്‍ട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്‍ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തെത്തുടര്‍ന്നാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഗ്രേഡ് എസ്ഐ ശ്രീകുമാര്‍, പോലീസ് ഓഫീസര്‍മാരായ സുനില്‍, സിജുകുമാര്‍, ഗിരീഷ് എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

ബൈക്ക് മോഷണക്കേസിലെ പ്രതിയായ ജിനു ബേബിയെ കസ്റ്റഡിയില്‍ വെച്ച് ആക്രമിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. ഇയാളെ കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. സെല്ലില്‍ കിടക്കുകയായിരുന്ന പ്രതിയെ മുടിയില്‍ പിടിച്ചു വലിച്ച ഗ്രേഡ് എസ്ഐയെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. കൊച്ചിയില്‍ നിന്നാണ് ജിനുവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി കാണിക്കാന്‍ രേഖകള്‍ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയതായും കണ്ടെത്തി. വ്യാജ രേഖകള്‍ തയ്യാറാക്കിയതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ഹോട്ടലിന് മുന്നില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന മോട്ടോര്‍ സൈക്കിള്‍ മോഷ്ടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേസ്. സ്ഥിരം ബൈക്ക് മോഷ്ടാവായ ജിനു ബേബിയെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തി. ഫോര്‍ട്ട് പോലീസ് പങ്കുവെച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കൊച്ചിയിലെ ഡാന്‍സാഫ് സംഘം ഇയാളെ പിടികൂടി കൈമാറി. എന്നാല്‍ കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോള്‍ വാഹനത്തിനുള്ളില്‍ ജിനുവിനെ മര്‍ദ്ദിച്ചതായും തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്റ്റേഷനില്‍ വെച്ച് വീണ്ടും ആക്രമിച്ചതായും കണ്ടെത്തി. ജിനു നിലവില്‍ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വൃക്ക തകരാറിലായതിനെ തുടര്‍ന്ന് അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി. വൃക്കകള്‍ക്കും പേശികള്‍ക്കും പരിക്കേറ്റതായി മെഡിക്കല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ ഉണ്ണിക്കും പരിക്കേറ്റു.


