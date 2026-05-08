ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വെള്ളി, 8 മെയ് 2026 (08:59 IST)
തിരുവനന്തപുരം: സര്ക്കാര് മാറ്റത്തെത്തുടര്ന്ന് വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന് അന്തരിച്ച മുന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന് ചാണ്ടിയുടെ പേര് നല്കാനുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞു. കോണ്ഗ്രസ് പാര്ട്ടിയുടെ ദീര്ഘകാലമായുള്ള ആവശ്യമാണ് ഇത്. തുറമുഖം പൂര്ണ്ണമായും സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതിനാല് പുതിയ ഭരണകൂടത്തിനാണ് പേരുമാറ്റാന് അധികാരം. തുറമുഖത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട വികസനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയില് ഉമ്മന് ചാണ്ടിയാണ് പദ്ധതിയുടെ യഥാര്ത്ഥ ശില്പിയെന്നും അത് യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന പ്രേരകശക്തി അദ്ദേഹമാണെന്നും വി.ഡി. സതീശന് പ്രസ്താവിച്ചു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറച്ച ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ടാണ് പദ്ധതി വിജയിച്ചതെന്നും കെ.പി.സി.സി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക പ്രധാന തുറമുഖങ്ങള്ക്കും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പേരാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള തുറമുഖങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റുന്നതിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന് സ്വന്തം പദ്ധതികള്ക്കായി തീരുമാനമെടുക്കാം. തുറമുഖത്തിന്റെ പേര് മാറ്റിയാലും അതിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ലൊക്കേഷന് കോഡ് IN TRV 01 അതേപടി തുടരും. ഇന്ത്യ (IN), തിരുവനന്തപുരം (TRV) എന്നിവയുടെ ചുരുക്കെഴുത്തുകളുടെ സംയോജനമാണ് ഈ കോഡ്. തുടക്കത്തില് കോഡ് IN NYY 1 (ഇന്ത്യയെയും നെയ്യാറ്റിന്കരയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു) ആയിരുന്നു.
സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് ലൊക്കേഷന് കോഡുകള് ആവശ്യമുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സാമ്പത്തിക കമ്മീഷന് ഫോര് യൂറോപ്പിന്റെ (UNECE) മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് പാലിച്ചാണ് കോഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഉള്പ്പെടെ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ പൊതുവായ ലൊക്കേഷന് കോഡ് TRV ആണ്. കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറല് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് ആന്ഡ് ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റാണ് ഈ നിര്ദ്ദിഷ്ട പോര്ട്ട് കോഡ് ഔദ്യോഗികമായി നിയോഗിച്ചത്.