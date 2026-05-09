കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള സ്കൂളുകളില് നിലവില് 8,000-ത്തിലധികം പ്രമേഹരോഗികളായ കുട്ടികളാണുള്ളത്. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളില് ഈ വിദ്യാര്ത്ഥികളെ പരിചരിക്കുന്നതിന് അധ്യാപകരെ പരിശീലിപ്പിക്കാന് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും പദ്ധതി ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ വേനല്ക്കാല അവധിക്കാലത്ത് പരിശീലനം ആരംഭിക്കുമെന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സമീപകാല വാഗ്ദാനവും പാഴായി.
എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് അധ്യാപകര്ക്കെങ്കിലും പ്രത്യേക പരിശീലനം നല്കണമെന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് മുമ്പ് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ജീവനക്കാര്ക്കിടയിലെ അവബോധത്തിന്റെ അഭാവം രക്ഷിതാക്കളില് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയെ ഭയന്ന് ചില മാതാപിതാക്കള് രാവിലെ മുതല് വൈകുന്നേരം വരെ സ്കൂളുകള്ക്ക് പുറത്ത് കാത്തിരിക്കാന് നിര്ബന്ധിതരാകുന്നു. ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ (അപകടകരമായി രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയുന്നത്) പോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളില് ഉടനടി പ്രഥമശുശ്രൂഷ നിര്ണായകമാണ്.
ചില സന്ദര്ഭങ്ങളില് ഇന്സുലിന് നല്കേണ്ടതുണ്ട്. നിലവില് അത്തരം ജോലികള് കൈകാര്യം ചെയ്യാന് അധ്യാപകര്ക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ടൈപ്പ് 1 ഉം ടൈപ്പ് 2 ഉം പ്രമേഹം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങള്, സമയബന്ധിതമായി ലഘുഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് എങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പലര്ക്കും അറിയില്ല. ഇന്സുലിന് പേനകള് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററുകള് എങ്ങനെ വായിക്കണമെന്നും അധ്യാപകര്ക്ക് DIET വഴി പരിശീലനം നല്കണം. എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഗ്ലൂക്കോസ് ഗുളികകളോ മധുരപാനീയങ്ങളോ അടങ്ങിയ അടിയന്തര കിറ്റുകള് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ഒരു കുട്ടിയുടെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അപകടകരമാംവിധം വ്യത്യാസപ്പെടുകയാണെങ്കില് ഉടന് തന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കണം. ഇവയൊക്കെ സ്കൂളുകളില് നിര്ബന്ധമായും നടപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല് 'അധ്യാപകര്ക്ക് പരിശീലനം നല്കുന്നതിനുള്ള നിര്ദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്തവണ അത് സംഭവിക്കാന് സാധ്യതയില്ല.' ഡോ. എ.ആര്. സുപ്രിയ, പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടര്, സമഗ്ര ശിക്ഷ അഭിയാന് (എസ്.എസ്.എ) പറഞ്ഞു.