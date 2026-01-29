രേണുക വേണു|
വ്യാഴം, 29 ജനുവരി 2026 (13:24 IST)
ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതല് പ്ലസ്ടു തലം വരെയുണ്ടായിരുന്ന സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി തലം വരെ ഉയര്ത്തി ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കാറിന്റെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം. രണ്ടാം പിണറായി സര്ക്കാറിന്റെ അവസാന ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ധനമന്ത്രി കെ എന് ബാല ഗോപാലാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. 1957ല് ഒന്നാം ഇഎംഎസ് സര്ക്കാരാണ് പ്രൈമറി തലത്തില് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പാക്കിയത്. 1969ല് വീണ്ടും ഇഎംഎസ് സര്ക്കാർ അധികാരത്തില് വന്നപ്പോള് പത്താം ക്ലാസ്സ് വരെയുള്ള സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാക്കുകയായിരുന്നു.
സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പുറമെ ഒന്ന് മുതല് പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് അപകട ലൈഫ് ഇഷൂറൻസ് തുകയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിനായി സര്ക്കാര് 15 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലക്ക് 851.46 കോടി രൂപയും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലക്കായി 1128 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു.
ഡിജിറ്റല് സര്വകലാശാലക്ക് 27.21 കോടിയും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിക്കായി 14 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രീ പ്രൈമറി അധ്യാപകരുടെ വേതനം 1000 രൂപയായി വര്ധിപ്പിച്ചു. അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനത്തിൽ 1000 രൂപയുടെ വർധനവും ഹെൽപർമാർക്ക് 500 രൂപയുടെ വർധവും പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്കണവാടിയിലെ മുട്ടയും പാലും പദ്ധതിക്ക് 80.90 കോടി രൂപയാണ് ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.