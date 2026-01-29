ഐടി മേഖലക്ക് 548 കോടിയുടെ വർധന; വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി പിണറായി സർക്കാരിന്റെ അവസാന ബജറ്റ്

രേണുക വേണു|
വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ അവസാന ബജറ്റ്. ഐടി മേഖയ്ക്കായുള്ള തുക 548 കോടി രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു. സെന്റർ ഫോർ ഡവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് വികസനത്തിനായി 10 കോടി രൂപയും കെ ഫോൺ പദ്ധതിക്കായി 112.44 കോടിയും അനുവദിച്ചു. കയർ മേഖലയുടേത് 110.6 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തി. കേര പദ്ധതിക്ക് 100 കോടി രൂപയും നെല്ല് സംഭരണത്തിനായുള്ള പുതിയ പദ്ധതിക്കായി 150 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തി.
കാർഷിക മേഖല
കാർഷിക സർവകലാശാലയ്ക്ക് 72 കോടിയും സമഗ്ര പച്ചക്കറി വികസനത്തിന് 78.45 കോടിയും അനുവദിച്ചു. നാളികേര വികസനത്തിന് 73 കോടിയും വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിക്ക് 33.46 കോടിയും പഴവർഗങ്ങൾ, പൂക്കൾ വികസനത്തിന് 20.92 കോടിയും അനുവദിച്ചു. മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന് 31.15 കോടിയും വകയിരുത്തി.
വ്യവസായം
കശുവണ്ടി മേഖലക്ക് 56 കോടി രൂപയും പരമ്പരാഗത വ്യവസായത്തിന് 242.34 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ വികസത്തിന് 1000 കോടി അനുവദിച്ചു. ചെറുകിട വ്യവസായത്തിന് 39.45 കോടി രൂപയും ഊർജ മേഖലക്ക് 1309.94 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കുട്ടനാട് പാക്കേജ്-75 കോടി രൂപ, കാസർകോട് പാക്കേജ്-80 കോടി രൂപ, വയനാട് പാക്കേജ്-50 കോടി രൂപ എന്നിങ്ങനെയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കാരുണ്യ പദ്ധതിക്കായി 604.5 കോടി രൂപ ഇതുവരെ സർക്കാർ നൽകിയതായി ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിനിടെ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.