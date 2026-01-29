രേണുക വേണു|
Last Updated:
വ്യാഴം, 29 ജനുവരി 2026 (11:55 IST)
സർക്കാറിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച് ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ. അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർക്ക് 1000 രൂപയും ഹെൽപർമാർക്ക്
500 രൂപയും വർധിപ്പിച്ചു. ആശാവർക്കർമാർക്കുള്ള ഓണറേറിയം 1000 രൂപയും സ്കൂൾ പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ ദിവസവേതനത്തിൽ 25 രൂപയും വർധനവുണ്ടാകും. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ വികസനത്തിന് 1000 കോടിയും വകയിരുത്തി.
രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാറിന്റെ അവസാന ബജറ്റിലെ മറ്റു പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ....
. ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിക്ക് 1498.26 കോടി
. എംഎ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതിക്ക് 10 കോടി
. കശുവണ്ടി മേഖലക്ക് 16 കോടി
. പ്രീ പ്രൈമറി അധ്യാപകരുടെ വേതനം 1000 രൂപ കൂട്ടി
. വന്യജീവി ആക്രമണം തടയാൻ 100 കോടി അധികം തുക അനുവദിച്ചു
. മെഡി. കോളജ് വഴിയുള്ള കാൻസര് ചികിത്സക്ക് 30 കോടി
. ഓട്ടോ, ലോട്ടറി തൊഴിലാളികള്ക്ക് ഇൻഷൂറസ്
. വനിതാ സംവിധായകര്ക്ക് ഫീച്ചര്സിനിമ ഒരുക്കാൻ 7 കോടി
. ധര്മടം റെയില്വേ സ്റ്റേഷന് വികസനത്തിന് 5 കോടി
. ഖര മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് 160 കോടി
. പത്ര പ്രവര്ത്തക പെന്ഷന് 1500 വര്ധിപ്പിച്ചു
. സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര്ക്ക് ഡിഎ കുടിശിക നല്കും
. തിരുവനന്തപുരത്ത് വിഎസ് സെന്റര് നിര്മിക്കാന് 20 കോടി
. ശബരിമല മാസ്റ്റര് പ്ലാനിന് 30 കോടി, ക്ലീൻ പമ്പക്ക് 30 കോടി
. എംസി റോഡ് വികസനത്തിന് കിഫ്ബി വഴി 5,317 കോടി
. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കണക്ട് ടു വര്ക്ക് പദ്ധതിക്ക് 400 കോടി
. ഒന്ന് മുതല് 12ാം ക്ലാസു വരെയുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് അപകട ലൈഫ് ഇന്ഷൂറന്സ് 15 കോടി രൂപ അനുവദിക്കും...
സംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരണം രാവിലെ ഒന്പതിനാണ് ആരംഭിച്ചത്. പിണറായി വിജയന് സര്ക്കാരിന്റെ 12-ാം ബജറ്റും കെ.എന്.ബാലഗോപാല് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആറാം ബജറ്റുമാണിത്. സംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സന്തോഷത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയുമാണെന്നും ധനനിലയില് വലിയ പുരോഗതിയാണ് കേരളം ഇക്കാലയളവില് കൈവരിച്ചതെന്നും ധനമന്ത്രി സഭയില് പറഞ്ഞു.