'കേന്ദ്രം അനുവദിക്കുന്ന വിഹിതം വാങ്ങി സംസ്ഥാനം തലകുനിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു'; ബജറ്റ് അവതരണത്തിനിടെ വിമർശനവുമായി ധനമന്ത്രി

രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 29 ജനുവരി 2026 (11:06 IST)
സംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരണത്തിനിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനവുമായി ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാൽ. കേന്ദ്രം അനുവദിക്കുന്ന വിഹിതം വാങ്ങി സംസ്ഥാനം തലകുനിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിതിയാണെന്നും കേന്ദ്ര അവഗണനക്കെതിരെ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലൂടെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും കെഎൻ ബാലഗോപാൽ
പറഞ്ഞു.
ഫെഡറലിസം ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവാണ്. അത് തകർക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രമം. ഇന്ത്യയിൽ വോട്ട് ചോരി മാത്രമല്ല നോട്ട് ചോരിയുമുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രം വായ്പ വെട്ടിക്കുറച്ചത് ഇരുട്ടടിയായെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തനത് നികുതി നികുതിയേര വരുമാനം വർധിച്ചതിലൂടെയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇത്തരം അവഗണനകൾക്കിടയിലും പിടിച്ചുനിന്നതെന്ന് മന്ത്രി ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിനിടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരണം രാവിലെ ഒന്പതിനാണ് ആരംഭിച്ചത്. പിണറായി വിജയന് സര്ക്കാരിന്റെ 12-ാം ബജറ്റും കെ.എന്.ബാലഗോപാല് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആറാം ബജറ്റുമാണിത്. സംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സന്തോഷത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയുമാണെന്നും ധനനിലയില് വലിയ പുരോഗതിയാണ് കേരളം ഇക്കാലയളവില് കൈവരിച്ചതെന്നും ധനമന്ത്രി സഭയില് പറഞ്ഞു.