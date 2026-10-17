രാഹുല് ഗാന്ധിക്കെതിരായ പരാമര്ശം; ആര് ശ്രീലേഖയ്ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു
കൊല്ലം : കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിക്കെതിരെ വിവാദ പരാമര്ശങ്ങള് നടത്തിയ സംഭവത്തില് മുന് കേരള ഡിജിപിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ആര്. ശ്രീലേഖയ്ക്കെതിരെ കൊല്ലം റൂറല് പരിധിയിലെ പുനലൂര് പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS) സെക്ഷന് 192 പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തില് കലാപമുണ്ടാക്കാന് ശ്രീലേഖ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് എഫ്.ഐ.ആറില് (FIR) പറയുന്നത്. കൊല്ലത്ത് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില് ഡല്ഹിയിലെ പ്രതിഷേധത്തില് രാഹുല് ഗാന്ധി പങ്കെടുത്തതിനെ വിമര്ശിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച ഒരാളുടേതിനോട് ഉപമിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് വിവാദമുണ്ടായത്.
രാഷ്ട്രീയ വിയോജിപ്പുകള് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാല് ഡല്ഹിയില് രാഹുല് ഗാന്ധി നടത്തിയ 'ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധത്തെ 'ലഹരി ബാധിച്ചുള്ള താണ്ഡവം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ വിമര്ശനമല്ല'. ശ്രീലേഖ ഈ പരാമര്ശം പിന്വലിക്കുകയും മാപ്പ് പറയുകയും വേണമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുന് മുതിര്ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങള് നടത്തുന്നതിന്റെ ഉചിതത്വത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു.