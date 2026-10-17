  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Case registered against R. Sreelekha over remarks against Rahul Gandhi
Written By ശ്രീനു എസ്

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരായ പരാമര്‍ശം; ആര്‍ ശ്രീലേഖയ്ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു

Rajeev chandrasekhar, R Sreelekha, Resignation, Thiruvananthapuram BJP, Thiruvananthapuram counciler
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (07:57 IST)
google-news
കൊല്ലം : കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെ വിവാദ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തിയ സംഭവത്തില്‍ മുന്‍ കേരള ഡിജിപിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ആര്‍. ശ്രീലേഖയ്ക്കെതിരെ കൊല്ലം റൂറല്‍ പരിധിയിലെ പുനലൂര്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS) സെക്ഷന്‍ 192 പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തില്‍ കലാപമുണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രീലേഖ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് എഫ്.ഐ.ആറില്‍ (FIR) പറയുന്നത്. കൊല്ലത്ത് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ പ്രതിഷേധത്തില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്തതിനെ വിമര്‍ശിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച ഒരാളുടേതിനോട് ഉപമിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് വിവാദമുണ്ടായത്.
 
രാഷ്ട്രീയ വിയോജിപ്പുകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാല്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നടത്തിയ 'ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധത്തെ 'ലഹരി ബാധിച്ചുള്ള താണ്ഡവം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ വിമര്‍ശനമല്ല'. ശ്രീലേഖ ഈ പരാമര്‍ശം പിന്‍വലിക്കുകയും മാപ്പ് പറയുകയും വേണമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുന്‍ മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിന്റെ ഉചിതത്വത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
തമിഴ്നാട്ടിലെ 79 ശതമാനം ജലസേചനക്കുളങ്ങളും ഏതാണ്ട് വറ്റിയ നിലയില്‍

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശം

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശംപട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന 378 വിമാനങ്ങളില്‍ 169 എണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ സാധിച്ചത്.

തിരിച്ച് വിട്ടോ... യുഎസ് ഗ്രീൻ കാർഡ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫോസിസ്, ടിസിഎസ് അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഐടി കമ്പനികളെ വിലക്കി ട്രംപ് സർക്കാർ

തിരിച്ച് വിട്ടോ... യുഎസ് ഗ്രീൻ കാർഡ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫോസിസ്, ടിസിഎസ് അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഐടി കമ്പനികളെ വിലക്കി ട്രംപ് സർക്കാർമൈക്രോസോഫ്റ്റ്, അഡോബ് തുടങ്ങിയ ഭീമന്മാര്‍ക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ട്.

'എങ്കിൽ സതീശനും രാജിവയ്ക്കണം'; പണി തരാൻ ബിജെപി, സിപിഎം നിലപാട് നിർണായകം

'എങ്കിൽ സതീശനും രാജിവയ്ക്കണം'; പണി തരാൻ ബിജെപി, സിപിഎം നിലപാട് നിർണായകംതിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി ആരോപണത്തിൽ പുലിവാല് പിടിച്ച് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്. സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദീപ്‌കെ മുതൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം വരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അട്ടിമറിക്കുന്നതായി ആരോപിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഭരണമാറ്റവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്.

പാട്രിയാർക്കിയും പാട്രിയോട്ടിസവും, ഇത് സത്യമാണോ!, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ബിജെപി എം പി ബാൻസുരി സ്വരാജ് നടത്തിയ വന്ദേമാതരം വെല്ലുവിളിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഹൃത്വിക് റോഷൻ

പാട്രിയാർക്കിയും പാട്രിയോട്ടിസവും, ഇത് സത്യമാണോ!, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ബിജെപി എം പി ബാൻസുരി സ്വരാജ് നടത്തിയ വന്ദേമാതരം വെല്ലുവിളിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഹൃത്വിക് റോഷൻകോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പൂനെയില്‍ നടത്തിയ ഛാത്രോം കീ ഗൂഞ്ച് വലിയ രീതിയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ നിങ്ങളാര്?, തുർക്കി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ കശ്മീർ പരാമർശം തള്ളി ഇന്ത്യ

ഇന്ത്യയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ നിങ്ങളാര്?, തുർക്കി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ കശ്മീർ പരാമർശം തള്ളി ഇന്ത്യതുര്‍ക്കിയുടെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ അനാവശ്യമാണെന്നും കശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത, പരമാധികാരം എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ പുറത്തുനിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് പങ്കില്ലെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വക്താവ് രണ്‍ധീര്‍ ജയ്‌സ്വാള്‍ പ്രതികരിച്ചു.

വിദ്യാർഥി സമരം കലാപമായി മാറി, ഫ്രാൻസിൽ വ്യാപക തീവെപ്പും കൊള്ളയും, 1200 പേർ അറസ്റ്റിൽ

വിദ്യാർഥി സമരം കലാപമായി മാറി, ഫ്രാൻസിൽ വ്യാപക തീവെപ്പും കൊള്ളയും, 1200 പേർ അറസ്റ്റിൽഫ്രാന്‍സില്‍ വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന ജീവിതചെലവുകള്‍ക്കും സര്‍ക്കാരിന്റെ നയങ്ങള്‍ക്കുമെതിരായി നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായ ആക്രമാണം. ജനജീവിതത്തെ ബാധിച്ച വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ ഉയര്‍ന്ന ജനരോഷം പലയിടങ്ങളിലും തീവെപ്പിലും കടകള്‍ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിലേക്കുമാണ് നയിച്ചത്.

നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന; കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പിടിയിൽ

നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന; കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പിടിയിൽനിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സിദ്ധിഖിനെ പൊലീസ് പിടികൂടി. ഹാൻസ്, കൂൾ എന്നീ നിരോധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇയാൾ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത്. തൃക്കരുവ സിയാദ് മൻസിൽ സിദ്ധിഖിനെ നിരവധി ഹാൻസ്, കൂൾ പാക്കറ്റുകളുമായാണ് അഞ്ചാലുമൂട് പൊലീസ് പൊക്കിയത്.

കൊൽക്കത്തയിലെ ദുർഗ്ഗാപൂജയ്ക്കിടെ അപകടം, മരണസംഖ്യ 19 ആയി, 25 പേർക്ക് പരിക്ക്, ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം

കൊൽക്കത്തയിലെ ദുർഗ്ഗാപൂജയ്ക്കിടെ അപകടം, മരണസംഖ്യ 19 ആയി, 25 പേർക്ക് പരിക്ക്, ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരംഇന്നലെ വൈകീട്ട് 7.40 ഓടെ വടക്കന്‍ കൊല്‍ക്കത്ത ശാരദ പാര്‍ക്കിലെ ചോര്‍ ഭാഗനിലായിരുന്നു സംഭവം. മഴ പെയ്തതോടെ പൂജ നടക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ആളുകള്‍ തിക്കിതിരക്കി കയറിയതാണ് അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

നവംബര്‍ ഒന്നിലെ മഹാറാലി, കോണ്‍ഗ്രസിന് രാംലീലാ മൈതാനിയില്‍ പ്രതിഷേധിക്കാം, ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെ അനുമതി

നവംബര്‍ ഒന്നിലെ മഹാറാലി, കോണ്‍ഗ്രസിന് രാംലീലാ മൈതാനിയില്‍ പ്രതിഷേധിക്കാം, ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെ അനുമതിഎസ്‌ഐആര്‍ പരിഷ്‌കരണത്തിനെതിരെയും മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും ഇന്ത്യ സഖ്യം നടത്താനിരിക്കുന്ന നവംബര്‍ ഒന്നിലെ പ്രതിഷേധം രാം ലീല മൈതാനിയില്‍ നടത്താന്‍ അനുമതി.

ആണുങ്ങളുടെ സർക്കാരാണെങ്കിൽ പിണറായിക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകും: രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കെ സുധാകരൻ

ആണുങ്ങളുടെ സർക്കാരാണെങ്കിൽ പിണറായിക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകും: രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കെ സുധാകരൻസിഎംആര്‍എല്‍ - എക്‌സാലോജിക് കേസില്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷനേതാവുമായ പിണറായി വിജയന് ഇ ഡി സമന്‍സ് നല്‍കിയതിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരന്‍.