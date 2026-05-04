ചാനല്‍ അഭിമുഖത്തില്‍ ബി അശോകിനെ പിന്തുണച്ചു; എന്‍ പ്രശാന്ത് ഐഎഎസിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 4 മെയ് 2026 (11:21 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ഒന്നര വര്ഷമായി സസ്പെന്ഷനിലുള്ള കൃഷി വകുപ്പ് സ്പെഷ്യല് സെക്രട്ടറി എന് പ്രശാന്തിനെ സര്ക്കാര് വീണ്ടും സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. സര്ക്കാരിനെ വിമര്ശിച്ചുകൊണ്ട് മാധ്യമ ചാനലുകള്ക്ക് പ്രശാന്ത് നല്കിയ തുറന്ന അഭിമുഖമാണ് പുതിയ ശിക്ഷാ നടപടിക്ക് കാരണമായത്. പ്രശാന്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ അച്ചടക്ക നടപടിയാണിത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പാണ് നടപടി. മാത്രമല്ല, നിലവിലെ സസ്പെന്ഷന് പുനഃപരിശോധിക്കാന് ഒരു അവലോകന സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സര്ക്കാരിനെ അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്തുകയും സര്വീസ് നിയമങ്ങള് ലംഘിക്കുകയും ചെയ്തതായി ആരോപിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. എ. ജയതിലക് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ചു.
പുതിയ സസ്പെന്ഷനെതിരെ പ്രശാന്ത് ഫേസ്ബുക്കില് നടന് സലിം കുമാറിന്റെ ഒരു ജനപ്രിയ മീം ചിത്രം പങ്കിട്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ഏപ്രില് 29 ന് ഇതേ കുറ്റത്തിന് പ്രിന്സിപ്പല് സെക്രട്ടറി ഡോ. ബി. അശോകിനെയും സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു.