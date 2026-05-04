ഇത് വിഡി സതീശന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ കൂടി വിജയം: യുഡിഎഫ് ലീഡ് 101 കടന്നു

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 4 മെയ് 2026 (10:53 IST)
യുഡിഎഫ് ലീഡ് 101 കടന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് തരംഗമാണ്. 38 സീറ്റുകളില് മാത്രമാണ് എല്ഡിഎഫ് മുന്നേറുന്നത്. കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില് പിണറായി വിജയന് സര്ക്കാര് നേരിട്ടത്. ധര്മടത്ത് പിണറായി വിജയന് മൂന്നാം റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോഴും പിന്നിലാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഉള്പ്പെടെ 14 മന്ത്രിമാരും പിന്നിലെന്ന റിപ്പോര്ട്ടാണ് വരുന്നത്.
പി രാജീവ്, വി ശിവന്കുട്ടി, ചിഞ്ചു റാണി, വി എന് വാസവന്, റോഷി അഗസ്റ്റിന്, വീണ ജോര്ജ്, എം ബി രാജേഷ്, പി പ്രസാദ്, കെ വി ഗണേഷ് കുമാര് തുടങ്ങിയ മന്ത്രിമാരാണ് പിന്നിലായിട്ടുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഉള്പ്പെടെയുള്ള നാലു മന്ത്രിമാര് മാത്രമാണ് ഇപ്പോള് മുന്നിലുള്ളത്.