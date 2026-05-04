തിങ്കള്‍, 4 മെയ് 2026
അനുമതി നിര്‍ബന്ധം, കര്‍ശന നടപടി; കേരളത്തിലെ ബൈക്ക് ടാക്‌സി ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ പ്രതിസന്ധിയില്‍

ശ്രീനു എസ്| Last Modified തിങ്കള്‍, 4 മെയ് 2026 (11:02 IST)
തിരുവനന്തപുരം: നഗരത്തില്‍ അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ച ബൈക്ക് ടാക്‌സി സര്‍വീസ് ഇപ്പോള്‍ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. നിര്‍ബന്ധിത പെര്‍മിറ്റ് വേണമെന്ന ആവശ്യം പലര്‍ക്കും ഒരു തടസ്സമാകുന്നു. നിലവില്‍, ഉബര്‍, റാപ്പിഡോ തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ ബൈക്ക് ടാക്‌സി ഡ്രൈവര്‍മാരില്‍ ഭൂരിഭാഗവും സാധാരണക്കാരായ യുവാക്കളും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുമാണ്. നിലവിലെ വരുമാനം വെച്ച് പലര്‍ക്കും പെര്‍മിറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് അസാധ്യമാണ്.

എന്നാല്‍ നിയമപരമായ ടാക്‌സി പെര്‍മിറ്റുകളുള്ളവരും നികുതി അടയ്ക്കുന്നവരുമായ ഓട്ടോ, ടാക്‌സി തൊഴിലാളികള്‍, ബൈക്ക് ടാക്‌സികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം അവരുടെ വരുമാനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പരാതിപ്പെടുന്നു. നഗരങ്ങളില്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ ബൈക്ക് ടാക്‌സികള്‍ ലഭ്യമാകുന്നത് ഓട്ടോ യാത്രക്കാരെ ആകര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡുകളില്‍ ഓട്ടോ, ബൈക്ക് ടാക്‌സി ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ തമ്മില്‍ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍ ബൈക്ക് ടാക്‌സികള്‍ക്കും ടാക്‌സി പെര്‍മിറ്റ് നിര്‍ബന്ധമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

ബൈക്കുകള്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കുന്നതിന് കേരളത്തില്‍ നിയമപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും ടാക്‌സി പെര്‍മിറ്റോ അഗ്രഗേറ്റഡ് ലൈസന്‍സോ നേടി അവ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാമെന്നും മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ പെര്‍മിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് ബൈക്ക് ടാക്‌സി ജീവനക്കാരെ വലയ്ക്കുന്നത്. ടാക്‌സി പെര്‍മിറ്റിനൊപ്പം ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തുക വര്‍ദ്ധിക്കും. എല്ലാ വര്‍ഷവും ഫിറ്റ്‌നസ് പരിശോധനയും നികുതിയും അടയ്‌ക്കേണ്ടിവരും. നിലവില്‍ ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ വരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് ഇത്രയും തുക സര്‍ക്കാരിലേക്ക് അടച്ചാല്‍ ജോലി തന്നെ അര്‍ത്ഥശൂന്യമാകുമെന്ന് ബൈക്ക് ടാക്‌സി ജീവനക്കാര്‍ പറയുന്നു.


