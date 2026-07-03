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  4. Taliparamba defeat CPM take action against who criticized party leaders on social media
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 3 July 2026 (13:19 IST)

പാർട്ടി തിരുത്തിയത് തന്നെ !, തളിപറമ്പിലെ തോൽവിയെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശിച്ചവർക്കെതിരെ നടപടിയുമായി സിപിഎം

MV Govindan Master - CPIM
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (13:19 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (13:06 IST)
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നിയമസഭ തെരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തളിപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ പരാജയത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വിമര്‍ശിച്ച പ്രാദേശിക നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ നടപടിയുമായി സിപിഎം. കീഴാറ്റൂര്‍ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി കെ പി പ്രകാശന്‍, കൂവേരി ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി അംഗമായ ഷൈജു ചാലപ്പുറത്ത് എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയാണ് നടപടിയുണ്ടായത്. പ്രകാശനെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കിയപ്പോള്‍ ഷൈജുവിനെ ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി അംഗത്വത്തില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കി. പ്രകാശന്‍ നേരത്തെ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനെയും ജെയിംസ് മാത്യുവിനെയും വിമര്‍ശിച്ച് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കമന്റിട്ടിരുന്നു.
 
തളിപറമ്പ് മണ്ഡലത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറിയായ എം വി ഗോവിന്ദന്റെ ഭാര്യയായ പി കെ ശ്യാമളയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വത്തെ പറ്റി തുടക്കത്തിലെ പരാതികളുണ്ടായിരുന്നു. ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലെ ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളുടെയും എതിര്‍പ്പിനെ അവഗണിച്ചായിരുന്നു സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം പാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നിലപാട് സംസ്ഥാനനേതൃത്വം ചെവികൊള്ളാഞ്ഞതാണ് പരാജയത്തിന് കാരണമെന്ന് പാര്‍ട്ടി സമ്മേളനങ്ങളിലടക്കം ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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