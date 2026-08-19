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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (12:42 IST)

നിങ്ങൾ പാറ്റകളല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കു, നിശബ്ദരായി വിദ്യാർഥികൾ നാണം കെട്ട് കേരള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ

kerala University VC,Cockroach Remarks, Mohannan Kunnumal
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (12:29 IST)
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മത്സരപരീക്ഷകളില്‍ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച വിജയതാരകം അനുമോദന സമ്മേളനത്തില്‍ കേരള സര്‍വകലാശാല വി സി മോഹനന്‍ കുന്നുമ്മല്‍ നടത്തിയ പാറ്റ പരാമര്‍ശം വിവാദത്തില്‍. ഐഐടി മദ്രാസ് പോലെയുള്ള പ്രമുഖ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളില്‍ ആരും പാറ്റയാകാനല്ല, മറിച്ച് കരുത്തുറ്റ സിംഹങ്ങളാകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പാറ്റകള്‍ അല്ലാത്തവര്‍ ശബ്ദമുയര്‍ത്തു എന്ന് സദസ്സിനോട് വിസി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഒത്തുകൂടിയ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ചുരുക്കം പേര്‍ മാത്രമാണ് ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്.
 
 പിന്നാലെ നന്നായി പഠിച്ച് അറിവ് നേടണമെന്നും അങ്ങനെ നേടിയാന്‍ നമ്മളെ ഇന്ന് പാറ്റകള്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്നവര്‍ ഈയാംപാറ്റകളായി മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം കുട്ടികളെ ഉപദേശിച്ചു. ചടങ്ങില്‍ വന്ദേമാതരം പൂര്‍ണമായി തന്നെ ആലപിച്ചു. ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ച ഗവര്‍ണര്‍ മുതിര്‍ന്നവരില്‍ നിന്ന് പഠിക്കാനും അവരെ ബഹുമാനിക്കാനുമാണ് വിദ്യഭ്യാസം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഓര്‍മിപ്പിച്ചു. മുതിര്‍ന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാത്തവരെ സമൂഹം ക്യാരക്ടര്‍ ഇല്ലാത്തവരായി വിലയിരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എംഎല്‍എ വി മുരളീധരനും ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു. ഗവര്‍ണറാണ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്തത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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