വിദ്യാഭ്യാസ ഉദ്യോഗസ്ഥര് തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളില് അയയ്ക്കുന്നത് നിര്ബന്ധമാക്കണം: അഭിജീത് ദിപ്കെ
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് അവരുടെ കുട്ടികളെ സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളില് അയയ്ക്കുന്നത് നിര്ബന്ധമാക്കണമെന്ന് സിജെപി സ്ഥാപകന് അഭിജീത് ദിപ്കെ പറഞ്ഞു. ദിവസവും കിലോമീറ്ററുകള് നടക്കാന് നിര്ബന്ധിതരാകുന്ന ഗ്രാമീണ വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാന് മന്ത്രിമാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും അവരുടെ കുട്ടികളെ ഒരു ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും ഗ്രാമീണ സ്കൂളുകളില് അയയ്ക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 'സ്കൂള് തിക് കരോ' (സ്കൂളുകള് മെച്ചപ്പെടുത്തുക) കാമ്പയിന് ആരംഭിച്ച ദിപ്കെ പറഞ്ഞു.
ഹിംഗോളി ജില്ലയിലെ ലിംബാലയില് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. അതേസമയം ഹിംഗോളിയില് നിന്ന് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാന് പദ്ധതിയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് നേരിട്ടുള്ള മറുപടി നല്കാന് ദിപ്കെ തയ്യാറായില്ല. സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടാല് തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാന് തനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലെന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.
ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ജില്ലാ പരിഷത്ത് സ്കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകന് ക്ലാസ്സില് മദ്യപിക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ദിപ്കെ നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.