  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Education officials to send their children to government schools
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (10:07 IST)

വിദ്യാഭ്യാസ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ അയയ്ക്കുന്നത് നിര്‍ബന്ധമാക്കണം: അഭിജീത് ദിപ്‌കെ

CJP Protest against Narendra Modi Government, Abhijeeth Deepke, CPJ, Cockroach Janata Party, കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (09:34 IST)
google-news
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അവരുടെ കുട്ടികളെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ അയയ്ക്കുന്നത് നിര്‍ബന്ധമാക്കണമെന്ന് സിജെപി സ്ഥാപകന്‍ അഭിജീത് ദിപ്‌കെ പറഞ്ഞു. ദിവസവും കിലോമീറ്ററുകള്‍ നടക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുന്ന ഗ്രാമീണ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാന്‍ മന്ത്രിമാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും അവരുടെ കുട്ടികളെ ഒരു ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും ഗ്രാമീണ സ്‌കൂളുകളില്‍ അയയ്ക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 'സ്‌കൂള്‍ തിക് കരോ' (സ്‌കൂളുകള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുക) കാമ്പയിന്‍ ആരംഭിച്ച ദിപ്‌കെ പറഞ്ഞു.
 
ഹിംഗോളി ജില്ലയിലെ ലിംബാലയില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. അതേസമയം ഹിംഗോളിയില്‍ നിന്ന് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ പദ്ധതിയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് നേരിട്ടുള്ള മറുപടി നല്‍കാന്‍ ദിപ്‌കെ തയ്യാറായില്ല. സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടാല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ തനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലെന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.
 
ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ജില്ലാ പരിഷത്ത് സ്‌കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകന്‍ ക്ലാസ്സില്‍ മദ്യപിക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ദിപ്‌കെ നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ബിജെപിക്കെതിരെ അടുത്ത പടയൊരുക്കം; ഇനി സ്‌കൂൾ പിള്ളേരുടെ 'ലൈക്ക്' വാങ്ങും, മോദിക്ക് തലവേദന

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്ഓഫീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആന്‍ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോളിസി പുറത്തിറക്കിയ 'ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഷിപ്പ്‌മെന്റ് സ്‌കാം' എന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർ

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർറിപ്പോർട്ടർ ടിവിയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽ

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽഎതിര്‍സ്വരമില്ലെന്ന് കരുതിയ അമിത് ഷാ- മോദി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഒരു മയവുമില്ലാത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ശക്തനായ നേതാവെന്ന മോദിയുടെ ഇമേജിനെ പ്രക്ഷോഭം ഇല്ലാതെയാക്കിയെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സംഘപരിവാറിനുള്ളത്.

പാലായിൽ ഭരണം പിടിച്ച് എൽഡിഎഫ്; യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി തോറ്റു

പാലായിൽ ഭരണം പിടിച്ച് എൽഡിഎഫ്; യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി തോറ്റുപാലാ നഗരസഭയിൽ ഭരണം പിടിച്ച് എൽഡിഎഫ്. നഗരസഭ അധ്യക്ഷയായി എൽഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ മായാ രാഹുൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി റിയ ചീരാംകുഴിയെ ആണ് തോൽപ്പിച്ചത്.

ഇടത്, സിജെപി പാർട്ടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികളെ വിലക്കി വിജയ് സർക്കാർ, ഉത്തരവ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പിൻവലിച്ചു

ഇടത്, സിജെപി പാർട്ടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികളെ വിലക്കി വിജയ് സർക്കാർ, ഉത്തരവ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പിൻവലിച്ചുതമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഇടതുപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളും 'കോക്ക്‌റോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി' (CJP)യും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും യുവാക്കളും പങ്കെടുക്കുന്നത് തടയാന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും പൊലീസിനും ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങള്‍ക്കും നിര്‍ദേശം നല്‍കിയ സംഭവം വിവാദത്തില്‍.

നിങ്ങൾ പാറ്റകളല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കു, നിശബ്ദരായി വിദ്യാർഥികൾ നാണം കെട്ട് കേരള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ

നിങ്ങൾ പാറ്റകളല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കു, നിശബ്ദരായി വിദ്യാർഥികൾ നാണം കെട്ട് കേരള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർമത്സരപരീക്ഷകളില്‍ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച വിജയതാരകം അനുമോദന സമ്മേളനത്തില്‍ കേരള സര്‍വകലാശാല വി സി മോഹനന്‍ കുന്നുമ്മല്‍ നടത്തിയ പാറ്റ പരാമര്‍ശം വിവാദത്തില്‍.

വിദ്യാഭ്യാസ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ അയയ്ക്കുന്നത് നിര്‍ബന്ധമാക്കണം: അഭിജീത് ദിപ്‌കെ

വിദ്യാഭ്യാസ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ അയയ്ക്കുന്നത് നിര്‍ബന്ധമാക്കണം: അഭിജീത് ദിപ്‌കെമന്ത്രിമാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും അവരുടെ കുട്ടികളെ ഒരു ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും ഗ്രാമീണ സ്‌കൂളുകളില്‍ അയയ്ക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 'സ്‌കൂള്‍ തിക് കരോ' (സ്‌കൂളുകള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുക) കാമ്പയിന്‍ ആരംഭിച്ച ദിപ്‌കെ പറഞ്ഞു.