IPL Mini Auction 2026: നേട്ടം കൊയ്യാൻ വിഗ്നേഷ്, മിനി താരലേലത്തിൽ 12 മലയാളി താരങ്ങൾ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 14 ഡിസംബര് 2025 (16:59 IST)
ഐപിഎല് തുടങ്ങി 15 വര്ഷങ്ങള് പിന്നിട്ടെങ്കിലും ചുരുക്കം മലയാളി താരങ്ങള് മാത്രമാണ് ഐപിഎല്ലില് തിളങ്ങാനായിട്ടുള്ളത്. എസ് ശ്രീശാന്തില് തുടങ്ങി സഞ്ജു സാംസണ്, സച്ചിന് ബേബി, വിഷ്ണു വിനോദ്, വിഗ്നേഷ് പുത്തൂര് എന്നിങ്ങനെ ആ ലിസ്റ്റ് നീളുന്നു. ഇത്തവണ ഐപിഎല് താരലേലത്തില് 12 മലയാളി താരങ്ങളുടെ പേരുകളാണുള്ളത്.
ജിക്കു ബ്രൈറ്റ് - വലയം കയ്യന് ഓഫ് സ്പിന്നര്. ടെന്നീസ് ബോള് ക്രിക്കറ്റ് താരമായ ജിക്കു കഴിഞ്ഞ സീസണില് മുംബൈ ഇന്ത്യന്സിന്റെ നെറ്റ് ബൗളറായിരുന്നു. 30 ലക്ഷം അടിസ്ഥാന വിലയ്ക്കാണ് താരം ഐപിഎല് താരലേലത്തിന് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
വിഗ്നേഷ് പുത്തൂര്: അണ്ക്യാപ്ഡ് താരമാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ സീസണില് മുംബൈ ഇന്ത്യന്സിനായി 6 വിക്കറ്റുകള് നേടി ശ്രദ്ധ നേടാന് ചൈനാമന് സ്പിന്നര്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. സെയ്ദ് മുഷ്താഖ് അലി ടൂര്ണമെന്റിലും നിര്ണായകമായ പ്രകടനങ്ങള് നടത്തി. 30 ലക്ഷം രൂപയാണ് അടിസ്ഥാന പ്രതിഫലം.
കെ എം ആസിഫ്: ഐപിഎല്ലില് ചെന്നൈയ്ക്കും മുംബൈയ്ക്കും വേണ്ടി പന്തെറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കേരളാതാരം. മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയില് 6 കളികളില് നിന്ന് 15 വിക്കറ്റുകളുമായി തിളങ്ങിയിരുന്നു. 40 ലക്ഷം രൂപയാണ് അടിസ്ഥാന വില.
അഹമ്മദ് ഇമ്രാന്:കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗില് തൃശൂര് ടൈറ്റന്സിനായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. ഇടം കയ്യന്. 11 കളികളില് നിന്ന് സീസണില് നേടിയത് 427 റണ്സ്. 19 വയസുകാരനായ താരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വില 30 ലക്ഷം രൂപ.
രോഹന് കുന്നുമ്മല്: സെയ്ദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിലും കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിലും തിളങ്ങിയ ഓപ്പണര് ബാറ്റര്. സെയ്ദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയില് 7 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 247 റണ്സ്. കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗില് കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാഴ്സിനായി 11 ഇന്നിങ്ങ്സില് 337 റണ്സ്. 30 ലക്ഷം രൂപ അടിസ്ഥാന വില.
സല്മാന് നിസാര്: കെസിഎല്ലില് 193 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റില് മികച്ച പ്രകടനം. കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗില് കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാഴ്സിനായി 12 പന്തുകളില് 11 സിക്സറുകള് പായിച്ച് ദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടി. 30 ലക്ഷം രൂപ അടിസ്ഥാന വില.
ഏദന് ടോം:
16 വയസില് കേരളത്തിനായി അരങ്ങേറിയ പേസര്. രഞ്ജി സീസണില് റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദിനെ പുറത്താക്കി ശ്രദ്ധ നേടി. ഇവരെ കൂടാതെ ഓള്റൗണ്ടര്മാരായ അബ്ദുള് ബാസിത്, മുഹമ്മദ് ഷറഫുദ്ദീന്, അഖില് സ്കറിയ, പേസര് ശ്രീഹരി നായര് എന്നിവരും ലേലത്തില് ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവര്ക്ക് പുറമെ തമിഴ്നാടിനായി കളിക്കുന്ന സന്ദീപ് വാര്യരും താരലേലത്തിനുള്ള പട്ടികയിലുണ്ട്.