Urvashi: ഭർതൃവീട്ടിൽ ജീവിക്കേണ്ടവൾ എന്ന രീതിയിലാണ് വളർത്തിയത്. മദ്യപാനം ചെന്ന് കയറിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്: ഉർവശി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 15 ഡിസംബര് 2025 (11:31 IST)
മലയാളികളുടെ പ്രിയ നടിയാണ് ഉര്വശി. സിനിമയില് സജീവമായിരുന്ന കാലത്ത് മനോജ് കെ ജയനുമായുണ്ടായ താരത്തിന്റെ വിവാഹവും വിവാഹമോചനവും അങ്ങനെ ഉര്വശിയുടെ ജീവിതവുമെല്ലാം കണ്മുന്നില് കണ്ടവരാണ് മലയാളികള്. വിവാഹമോചനത്തിലേക്ക് ഉര്വശിയുടെ അമിതമായ മദ്യപാനം കാരണമായിരുന്നുവെന്ന് അന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ മദ്യപാനം എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് താരം. രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് നടത്തിയെ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഉര്വശിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്.
ചെറുപ്പം മുതല് മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടവള് എന്ന രീതിയിലാണ് വളര്ത്തിയത്. ആദ്യ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പോള് ഞാന് വളര്ന്ന് വന്ന വീട്ടിലെ ചിട്ടകളായിരുന്നില്ല. അവിടെ എല്ലാവരും ഫോര്വേര്ഡ് ആളുകളാണ്. ഡ്രിങ്ക്സും ഭക്ഷണവുമെല്ലാം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുന്നു. അമ്മയും മക്കളും ഒരുമിച്ചിരുന്നു ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടപ്പോള് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതങ്ങു പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാനായി ശ്രമിച്ചു.
പിന്നെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് പോകുന്നു. ഞാന് മറ്റൊരാളായി മാറികൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോള് ഒരുപാട് വൈകിപോയി. എനിക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാനും ആരും ഇല്ല. വിവാഹം എന്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു. അത് നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് വീട്ടുകാരെ കാണിക്കാന് ഞാന് ഒരുപാട് വാശി കാണിച്ചു. എല്ലാം അറിയുന്ന ആള് കലചേച്ചിയായിരുന്നു. നേരെയാക്കാം ചേച്ചിയും ശ്രമിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും നമ്മള് മറ്റൊരാളായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നേരെ കുഴിയിലേക്ക് പോയികൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഞാന് സിനിമയില് വരുമ്പോള് ശ്രീദേവി മാഡം ജോലി കഴിഞ്ഞ് തളര്ന്നിരിക്കുമ്പോള് റിലക്സ്ഡ് ആകാനായി ഡ്രിങ്ക് കഴിക്കുമെന്ന് കേട്ടിരുന്നു. എനിക്ക് ചെന്ന് കയറിയ വീട്ടില് നിന്നാണ് ആ ഒരു പരിചയം ഉണ്ടാകുന്നത്. ജോലി കഴിഞ്ഞെത്തുമ്പോള് റിലാക്സാകാന് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് കഴിക്കും. പക്ഷേ പിന്നീട് നമ്മള് മാത്രം ഒറ്റയാള്.അതൊരു ശീലമായി മാറി. ആരോഗ്യവും ഉറക്കവുമെല്ലാം മോശമായപ്പോള് എന്നെ അതില് നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനായി സുഹൃത്തുക്കളും പേഴ്സണല് സ്റ്റാഫും എല്ലാം ശ്രമിച്ചു.
ഭര്ത്താവിന്റെ വീട്ടില് പോയി ജീവിക്കാനുള്ളവള് എന്ന രീതിയിലാണ് എന്നെ വളര്ത്തിയത്. ആ രീതിയില് ഞാന് ജീവിച്ചു. അത് മാറാന് കുറേകാലമെടുത്തു. ഞാന് മിണ്ടാതെ ഇരുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓര്ത്താണ്. മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് ആരോപണങ്ങള് വരുമ്പോള് നിങ്ങളുടെ ഭാഗം പറയണമെന്ന് സുഹൃത്തുക്കള് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. 85 മുതല് 95 വരെ മലയാള സിനിമയില് സജീവമായിരുന്ന ഉര്വശി എന്തായിരുന്നുവെന്ന് സഹപ്രവര്ത്തകര്ക്കും ഇവിടെ ഉള്ളവര്ക്കും അറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള എന്റെ മാറ്റത്തിന്റെ കാരണവും വ്യക്തമാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിയോഗം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്റെ മക്കള് ഇങ്ങനെ 2 പേരുടെ മക്കളായി ജനിക്കണമെന്ന്. ആ നിയോഗം പൂര്ത്തിയായി. ഇപ്പോള് അതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നതേയില്ല. ഉര്വശി പറഞ്ഞു.