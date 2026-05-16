ശനി, 16 മെയ് 2026
വിഡി സതീശന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയാത്തതില്‍ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് തരൂര്‍

Shashi Tharoor
ശ്രീനു എസ്| Last Modified ശനി, 16 മെയ് 2026 (19:53 IST)
തിരുവനന്തപുരം: വി ഡി സതീശന്‍ നയിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് തിരുവനന്തപുരം എംപി ശശി തരൂര്‍. സര്‍ക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയാത്തതില്‍ അദ്ദേഹം ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

മസാച്യുസെറ്റ്‌സിലെ ടഫ്റ്റ്‌സ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ നടക്കുന്ന ബിരുദദാന ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ഈ വാരാന്ത്യത്തില്‍ അമേരിക്കയിലെ ബോസ്റ്റണില്‍ എത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്റ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

താന്‍ പഠിച്ച ടഫ്റ്റ്‌സ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഫ്‌ലെച്ചര്‍ സ്‌കൂളിന്റെ ബിരുദദാന ചടങ്ങില്‍ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുമെന്നും തന്റെ ബിരുദദാന ക്ലാസിന്റെ 50-ാമത് പുനഃസമാഗമത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്നും തരൂര്‍ പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് സെന്‍ട്രല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് നടക്കുക. കര്‍ണാടക, തെലങ്കാന, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് തുടങ്ങിയ കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയും ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ചീഫ് സെക്രട്ടറി ക്ഷണക്കത്ത് അയച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്ര, മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ, കര്‍ണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാര്‍ എന്നിവരും പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പാര്‍ട്ടിയുടെ പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് എംഎല്‍എമാര്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ പറഞ്ഞു. അതേസമയം സിപിഎം നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കുമെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദന്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു.


