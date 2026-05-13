ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ബുധന്, 13 മെയ് 2026 (20:10 IST)
മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം നാളെ. ഇന്ന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രഖ്യാപിക്കില്ലെന്നും പ്രഖ്യാപനം നാളെ ആയിരിക്കുമെന്നും കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേഷ് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് പറഞ്ഞു. രാഹുല് ഗാന്ധിയും മല്ലികാര്ജുന് ഗാര്ഗെയും അരമണിക്കൂര് ചര്ച്ച നടത്തിയെങ്കിലും തീരുമാനത്തിലെത്താന് ആയില്ലെന്നാണ് സൂചന.
വിഷയത്തില് ആന്റണിയുടെ നിലപാട് നേടിയിട്ടുണ്ട്. കൊടിക്കുന്നില് സുരേഷിനെയും വിളിച്ചു. കൊടിക്കുന്നില് വിഡി സതീശനെ പിന്തുണച്ചു എന്നാണ് സൂചന. അതേസമയം സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ നാളെ നടക്കും. പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയില് പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാന് തയ്യാറെന്ന് പിണറായി അറിയിക്കും.
സിപിഐയ്ക്കും പിണറായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകുന്നതില് എതിര്പ്പില്ല. വിജയത്തിന്റെ മാത്രമല്ല പരാജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തവും ഏറ്റെടുക്കാന് തയ്യാറെന്നാണ് പിണറായി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടനുണ്ടാകും.