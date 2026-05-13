മെയ് 16 ഓടെ കാലവർഷം ആൻഡമാനിൽ, കേരളത്തിന് അധികം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല

മേയ് 16-ഓടെ തെക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല്, ആന്ഡമാന് കടല്, ആന്ഡമാന് നിക്കോബാര് ദ്വീപുകള് എന്നിവിടങ്ങളില് കാലവര്ഷം എത്താന് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്.
തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും അതിനോട് ചേര്ന്നുള്ള മധ്യ പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും മുകളിലായി നിലനിന്നിരുന്ന ന്യൂനമര്ദ്ദം (Low Pressure Area) നിലവില് ശക്തിപ്രാപിച്ച് ശക്തി കൂടിയ ന്യൂനമര്ദ്ദമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
2026 മേയ് 13 മുതല് 16 വരെ കേരളത്തില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നല് കാറ്റോടു കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.
അടുത്ത 5 ദിവസങ്ങളില് കേരളത്തിലും മാഹിയിലും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 30 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് വീശിയേക്കാവുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിനും
സാധ്യതയെന്ന്
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്