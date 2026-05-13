തിരുവനന്തപുരത്തെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ 15നും 16നും ജല വിതരണം തടസ്സപ്പെടും

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ബുധന്, 13 മെയ് 2026 (19:20 IST)
പുതിയ ട്രാന്സ്ഫോര്മര് സ്ഥാപിക്കല്, അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികള് എന്നിവയ്ക്കായി വാട്ടര് അതോറിറ്റിയുടെ അരുവിക്കരയിലെ 72 എംഎല്ഡി, 75 എംഎല്ഡി ജലശുദ്ധീകരണശാലകളില് ഉല്പാദനം നിര്ത്തിവയ്ക്കുന്നതിനാലും വെള്ളയമ്പലം ജംഗ്ഷനിലെ പ്രധാന പൈപ്പ് ലൈനിലെ കേടുവന്ന വാല്വ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലികള് നടത്തേണ്ടതിനാലും മേയ് 15 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ടുമണി മുതല് മേയ് 16 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ആറു മണി വരെ വലിയതുറ, വള്ളക്കടവ്, അമ്പലത്തറ, കമലേശ്വരം, കളിപ്പാംകുളം, ആറ്റുകാല്, മണക്കാട്, ശ്രീവരാഹം, പൂന്തുറ, പുത്തന്പള്ളി, ബീമാപ്പള്ളി, തമ്പാനൂര്, കുന്നുകുഴി, വഞ്ചിയൂര്, കണ്ണമൂല, പേട്ട, പെരുന്താന്നി, ചാക്ക, കടകംപള്ളി
കരിക്കകം, വെട്ടുകാട്, പൗണ്ടുകടവ്, പാളയം, ശാസ്തമംഗലം, വഴുതക്കാട്, തൈക്കാട്, വലിയശാല, ജഗതി, കണ്ണമ്മൂല, കുമാരപുരം, ഗൗരീശപട്ടം, അണമുഖം, മെഡിക്കല് കോളേജ്, പ്ലാമൂട്, നന്തന്കോട്, പേരൂര്ക്കട, ഊളംപാറ, പൈപ്പിന്മൂട്, കവടിയാര്, അമ്പലമുക്ക്, മണ്ണാമ്മൂല, വഴയില, ഇന്ദിരാ നഗര് എന്നീ വാര്ഡുകളില് പൂര്ണമായും പരുത്തിപ്പാറ, മുട്ടട, കേശവദാസപുരം, പട്ടം, ഉള്ളൂര്, മെഡിക്കല് കോളേജ്, കുടപ്പനക്കുന്ന് വാര്ഡുകളില് ഭാഗികമായും ജലവിതരണം തടസ്സപ്പെടും. ഉപഭോക്താക്കള് മുന്കരുതലുകള് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വാട്ടര് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.