ഇനി വൃതശുദ്ധിയുടെ ദിവസങ്ങൾ, കേരളത്തിൽ നാളെ റമദാൻ വ്രതാരംഭം, പള്ളികളിൽ പ്രത്യേക നമസ്കാരങ്ങളും പ്രാർഥനകളും

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 18 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:33 IST)
ലോകമെങ്ങുമുള്ള മുസ്ലീം സമൂഹം ഏറ്റവും പവിത്രമായി കണക്കാക്കുന്ന റമദാന് മാസം കേരളത്തില് നാളെ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇന്നലെ മാസപ്പിറവി കണ്ടതായി സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കാത്തതിനാല് ശഅബാന് 30 പൂര്ത്തിയാക്കി വിശ്വാസികള് നാളെ വ്രതാരംഭം കുറിക്കും. ഇന്ന് രാത്രി മുതല് പ്രത്യേക നമസ്കാരങ്ങള് തുടങ്ങും. ഒമാനൊഴികെയുള്ള ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങള് ഇന്ന് റംസാന് ഒന്നിലേക്ക് കടന്നു.
സൂര്യോദയം മുതല് സൂര്യാസ്തമയം വരെ ഭക്ഷണം, പാനീയം, ലൈംഗിക ബന്ധം എന്നിവ വര്ജിക്കുന്ന സൗം (നോമ്പ്) ഇസ്ലാമിന്റെ അഞ്ച് സ്തംഭങ്ങളില് ഒന്നാണ്. ആത്മശുദ്ധിയും ദൈവഭക്തിയും വര്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഈ മാസം പ്രാര്ഥനയ്ക്കും ഖുര്ആന് പാരായണത്തിനും ദാനധര്മ്മങ്ങള്ക്കും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നല്കുന്നു.
കേരളത്തില് ഏകദേശം 28 ശതമാനം വരുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹം റമദാനിനെ ആഴത്തിലുള്ള ഭക്തിയോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു. പള്ളികളില് തറാവീഹ് നമസ്കാരവും സുബ്ഹ് നമസ്കാരത്തിനു മുമ്പ് സുഹൂര് ഭക്ഷണവും ഇഫ്ത്താര് ഒത്തുചേരലുകളും ഈ മാസത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്.
റമദാന് അവസാനിക്കുന്നത് ഈദുല് ഫിത്തര് ആഘോഷത്തോടെയാണ്. ഏകദേശം 30 ദിവസം നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചശേഷം, ശവ്വാല് മാസത്തിലെ ചന്ദ്രദര്ശനത്തോടെ ആഘോഷങ്ങള് ആരംഭിക്കും. കേരള സര്ക്കാര് റമദാന് കാലത്ത് ഇഫ്ത്താര് പരിപാടികള്ക്ക് ഔദ്യോഗിക പിന്തുണ നല്കാറുണ്ട്. മതസൗഹാര്ദ്ദത്തിന്റെ പ്രതീകമായി വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങള് ഒരുമിച്ച് ഇഫ്ത്താര് സദ്യകളില് പങ്കെടുക്കുന്ന പതിവും കേരളത്തില് ശക്തമാണ്.
റമദാന് മുബാറക് - വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് ഈ പുണ്യമാസം ആത്മീയ ഉണര്വിന്റെ കാലമാകട്ടെ.