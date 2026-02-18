ആണവ ചർച്ചയ്ക്കിടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഭാഗികമായി അടച്ച് സൈനികാഭ്യാസവുമായി ഇറാൻ, വിപണിയിൽ ആശങ്ക

അഭിറാം മനോഹർ|
ജനീവയില് അമേരിക്കയുമായുള്ള നിര്ണ്ണായക ആണവ ചര്ച്ചകള് പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ, ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് ഭാഗികമായി അടച്ച് സൈനികാഭ്യാസവുമായി ഇറാന്. ലോകത്തിന്റെ ഇന്ധന വിതരണ ശൃംഖലയില് നിര്ണ്ണായക സ്ഥാനമുള്ള ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലേക്ക് മിസൈലുകള് തൊടുത്തുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇറാന് തങ്ങളുടെ സൈനിക കരുത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. സുരക്ഷാ മുന്കരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി ജലപാതയുടെ ചില ഭാഗങ്ങള് താത്കാലികമായി അടച്ചിട്ടതായും അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് നല്കിയ മുന്നറിയിപ്പുകള് വെറും വാക്കല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രകോപനപരമായ ഇറാന്റെ നീക്കങ്ങള്. ജനീവയില് യുഎസ് പ്രതിനിധികളുമായി ചര്ച്ചകള് തുടരുന്ന വേളയില് തന്നെ സൈനികാഭ്യാസം നടത്തിയത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശമാണ് നല്കുന്നതെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് വിലയിരുത്തുന്നു.ലോകത്തിന്റെ എണ്ണ വിതരണത്തിന്റെ 20 ശതമാനവും കടന്നുപോകുന്നത് ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്കിലൂടെയാണ്.
സൈനികാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി അത്യാധുനിക മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഇറാന് പരീക്ഷിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വഴി കടന്നുപോകുന്ന ചരക്ക് കപ്പലുകള്ക്കും ഓയില് ടാങ്കറുകള്ക്കും ഈ നീക്കം കടുത്ത ഭീഷണിയാണ് ഉയര്ത്തുന്നത്. ഇറാന്റെ ഈ സൈനികാഭ്യാസം നിലവില് ഗള്ഫ് മേഖലയില് വലിയ തോതിലുള്ള പിരിമുറുക്കം ഇത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറാന്റെ നടപടിയെത്തുടര്ന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് ക്രൂഡ് ഓയില് വിലയില് വ്യതിയാനങ്ങള് സംഭവിക്കുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര്.
ഇറാന്റെ പ്രകോപനത്തിനെതിരെ അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ചേക്കും. ഉപരോധങ്ങള് പിന്വലിക്കണമെന്ന ഇറാന്റെ ആവശ്യവും ആണവ പദ്ധതികളില് നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന അമേരിക്കയുടെ നിലപാടും തമ്മിലുള്ള തര്ക്കം ഇതോടെ കൂടുതല് സങ്കീര്ണ്ണമാകാനാണ് സാധ്യത.
മേഖലയില് സമാധാനം നിലനിര്ത്താന് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളില് ജനീവയിലെ ചര്ച്ചകളുടെ ഗതിയും ഇറാന്റെ സൈനിക നിലപാടുകളും ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തില് നിര്ണ്ണായകമാകും.