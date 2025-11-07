രേണുക വേണു|
Last Modified വെള്ളി, 7 നവംബര് 2025 (14:58 IST)
കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന 'സ്നേഹപൂര്വം' പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കില് ഇരുവരുമോ മരണമടഞ്ഞതും നിര്ദ്ധനരായവരുമായ കുടുംബങ്ങളിലെ സര്ക്കാര്/എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില് ബിരുദം/പ്രൊഫഷണല് ബിരുദം വരെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കുള്ള പ്രതിമാസ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുവരുന്ന സ്നേഹപൂര്വ്വം പദ്ധതി പ്രകാരം2025-26അദ്ധ്യയന വര്ഷത്തെ അപേക്ഷകള് വിദ്യാര്ത്ഥി പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപന മേധാവി മുഖേന ഓണ്ലൈനായി അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കാം.
സ്ഥാപന മേധാവികള് പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളും പുതിയ അപേക്ഷകരും അവര് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന മേധാവി മുഖേന അപേക്ഷകള് ഓണ്ലൈനായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. ഓണ്ലൈനായി അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഡിസംബര്31.കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക്://kssm.ikm.in, 1800-120-1001.