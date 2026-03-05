സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 5 മാര്ച്ച് 2026 (16:28 IST)
കൊച്ചി: ഞണ്ട് കറി കഴിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് അലര്ജിക്ക് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മരിച്ചു. ചേപ്പനം കുരീക്കല് വീട്ടില് എല്ജിന് ജൂഡ് (33) ആണ് മരിച്ചത്. ഞണ്ട് കറി കഴിച്ചതിനെത്തുടര്ന്നുണ്ടായ കടുത്ത അലര്ജിയാണ് മരണകാരണം. ശനിയാഴ്ച രാത്രി വീട്ടില് ഉണ്ടാക്കിയ ഞണ്ട് കറി കഴിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് ജൂഡിന് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടു.
ഉടന് തന്നെ നെട്ടൂരിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില് ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്നലെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മരിച്ചു. നേരത്തെ ഞണ്ട് കറി കഴിച്ചതിനുശേഷവും അലര്ജി പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അത്തരം ഭക്ഷണങ്ങള് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഞണ്ട് കറി കഴിച്ചത്.
പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കള്ക്ക് കൈമാറും. യുവാവിന്റെ അന്ത്യകര്മങ്ങള് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4.30 ന് ചാത്തമ്മ നിത്യസഹായ മാതാ പള്ളി സെമിത്തേരിയില് നടക്കും.