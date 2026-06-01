Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 1 June 2026 (09:37 IST)

ജയിപ്പിക്കാതെ കോലി മടങ്ങാനോ?, അമ്പയർ ഔട്ട് വിളിച്ചിട്ടും മടങ്ങിയില്ല, റീപ്ലെയിൽ നോട്ടൗട്ട്, നിരാശനായി ഗിൽ

റീപ്ലേകള്‍ പരിശോധിച്ച മൂന്നാം അമ്പയര്‍ ജയരാമന്‍ മദനഗോപാല്‍ പന്ത് നിലത്ത് തട്ടിയതായി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

ഐപിഎല്‍ ഫൈനല്‍ മത്സരത്തിനിടെ സൂപ്പര്‍ താരം വിരാട് കോലിയുടെ പുറത്താകല്‍ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രൗണ്ടില്‍ നാടകീയ സംഭവങ്ങള്‍. മത്സരത്തില്‍ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളുരു വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കവെ 63ല്‍ റണ്‍സില്‍ നിന്നിരുന്ന വിരാട് കോലിയുടെ പുറത്താകലിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങളുണ്ടയത്.
 
ആര്‍സിബി ഇന്നിങ്ങ്‌സിന്റെ 16-ാം ഓവറില്‍ അര്‍ഷദ് ഖാന്റെ പന്തില്‍ കോലി ഉയര്‍ത്തി നല്‍കിയ പന്ത് ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ ഡൈവ് ചെയ്ത്കൈ പ്പിടിയിലൊതുക്കുകയായിരുന്നു. ഗുജറാത്ത് താരങ്ങള്‍ വിക്കറ്റ് ആഘോഷം തുടങ്ങിയെങ്കിലും കോഹ്ലി തീരുമാനത്തോട് യോജിച്ചില്ല. തുടര്‍ന്ന് റീപ്ലേകള്‍ പരിശോധിച്ച മൂന്നാം അമ്പയര്‍ ജയരാമന്‍ മദനഗോപാല്‍ പന്ത് നിലത്ത് തട്ടിയതായി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
 
 
തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെ ഗില്ലും കോഹ്ലിയും തമ്മില്‍ മൈതാനത്ത് വാക്കേറ്റം നടന്നതും ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞു. മത്സരത്തിന്റെ ആവേശവും സമ്മര്‍ദ്ദവുമെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍. നോട്ടൗട്ടായ തീരുമാനം വന്ന ശേഷം ആര്‍സിബിയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ച ശേഷമാണ് കോലി മടങ്ങിയത്. മത്സരത്തില്‍ 42 പന്തില്‍ പുറത്താകാതെ 75 റണ്‍സാണ് താരം നേടിയത്. ഇതോടെ വിജയലക്ഷ്യം 18 ഓവറില്‍ മറികടക്കാന്‍ ആര്‍സിബിക്കായി. ആര്‍സിബിയുടെ രണ്ടാം ഐപിഎല്‍ കിരീടനേട്ടമാണിത്.
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

നിരാശനായിരിക്കുന്ന താരത്തിന് റിയാന്‍ പരാഗ് ഉപദേശം നല്‍കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആരാധകരെ ചൊടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വൈഭവിന്റെ പ്രായത്തെപറ്റി വേവലാതിപ്പെടാതെ അവന്റെ ബാറ്റിംഗ് മികവാണ് സെലക്ടര്‍മാര്‍ നോക്കേണ്ടത്.

ക്രിക്കറ്റില്‍ ബാറ്റര്‍ക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നിര്‍ഭാഗ്യകരവും ക്രിക്കറ്റില്‍ അപൂര്‍വമായ കാര്യവുമാണ് ഹിറ്റ് വിക്കറ്റ്.

നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ സെഞ്ചുറിയാണ് ഗുജറാത്തിനെ അനായാസ ജയത്തിലെത്തിച്ചത്

കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്‍ സീസണിലും ഗുജറാത്തിന്റെ വിജയങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യകാരണമായത് ഗില്‍- സായ് സുദര്‍ശന്‍ ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യമാണ്.

Vaibhav Sooryavanshi: ലോകോത്തര കളിക്കാരെ നിഷ്പ്രഭരാക്കി 2026 ഐപിഎലിൽ 15 കാരൻ വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയുടെ തേരോട്ടം. ലീഗിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ കളിക്കാരൻ അടക്കം വൈഭവിനെ തേടിയെത്തിയത് ഒന്നിലേറെ വ്യക്തിഗത നേട്ടങ്ങൾ.

Royal Challengers Bengaluru: 'രാജകീയം, തുടർകിരീടം'; മറ്റാര് ആർസിബി അല്ലാതെ...!Royal Challengers Bengaluru: ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ അഞ്ച് വിക്കറ്റിനു തോൽപ്പിച്ച് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവിനു തുടർ കിരീടം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഗുജറാത്ത് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 155 റൺസിൽ ഒതുങ്ങി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 12 പന്തുകൾ ശേഷിക്കെ ആർസിബി ലക്ഷ്യം കണ്ടു.

Vaibhav Sooryavanshi: ഐപിഎലിൽ റൺവേട്ടക്കാരിൽ ഒന്നാമനായി രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവൻശി. 16 കളികളിൽ നിന്ന് 237.31 സ്‌ട്രൈക് റേറ്റിൽ 776 റൺസുമായാണ് വൈഭവ് ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

ഒരു സീനിയര്‍ താരത്തെ കൂടി ടീമില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കാന്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് മാനേജ്‌മെന്റ് തീരുമാനിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അടുത്ത സീസണില്‍ സീനിയര്‍ താരത്തെ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കി മറ്റൊരു റോള്‍ നല്‍കാനാണ് ടീം മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ തീരുമാനം.

മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ പരിശീലകന്‍ രവി ശാസ്ത്രി, പാകിസ്ഥാന്‍ ഇതിഹാസതാരം വസീം അക്രം എന്നിവരും ജൂറിയില്‍ ഭാഗമായിരുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ഇതിഹാസതാരം ഒന്നാമതെത്തിയപ്പോള്‍ സച്ചിന്‍ ടെന്‍ഡുല്‍ക്കര്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനവും വിരാട് കോലി മൂന്നാം സ്ഥാനവും സ്വന്തമാക്കി.