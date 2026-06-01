  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ഐപിഎല്‍
  4. Raj Kundra ex rajasthan royal owner stuns internet with karma playoff post
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 1 June 2026 (13:15 IST)

'എല്ലാം കര്‍മഫലം', രാജസ്ഥാന്റെ പുറത്താകലില്‍ പരിഹാസവുമായി മുന്‍ ഉടമ രാജ് കുന്ദ്ര

ലക്ഷ്മി മിത്തല്‍ നയിക്കുന്ന കണ്‍സോര്‍ഷ്യം 15,300 കോടിയ്ക്കാണ് രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിന്റെ 75 ശതമാനം ഓഹരികള്‍ സ്വന്തമാക്കിയത്.

Raj Kundra, Rajasthan Royals, Playoffs, IPL News
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Mon, 1 Jun 2026 (13:15 IST) Updated: Mon, 1 Jun 2026 (12:55 IST)
google-news
ഐപിഎല്‍ 2026-ലെ രണ്ടാം ക്വാളിഫയറില്‍ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സിനോട് തോറ്റ് ഫൈനല്‍ പ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യത നേടാതെ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ പരിഹാസവുമായി മുന്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് ഉടമയായ രാജ് കുന്ദ്ര. തന്റെ ഔദ്യോഗിക എക്‌സ് അക്കൗണ്ടില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിന്റെ പേര് നേരിട്ട് പരാമര്‍ശിക്കാതെയാണ് രാജ് കുന്ദ്രയുടെ വിമര്‍ശനം.
 
 ചില തോല്‍വികള്‍ പോയിന്റ് ടേബിളിനേക്കാള്‍, വലുതാണ്. കര്‍മയ്ക്ക് അതിന്റേതായ പ്ലേ ഓഫുകള്‍ ഉണ്ട് എന്നായിരുന്നു രാജ് കുന്ദ്ര തന്റെ എക്‌സ് ഹാന്‍ഡിലില്‍ കുറിച്ചത്. രാജസ്ഥാന്‍ മാനേജ്‌മെന്റിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഈ പോസ്റ്റ് എന്നാണ് സൂചന. ബോളിവുഡ് നടി ശില്പ ഷെട്ടിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് കൂടിയായ രാജ് കുന്ദ്രയ്ക്ക് ഐപിഎല്ലിലെ വാതുവെപ്പ് വിവാദത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ടീമിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നത്.  തുടര്‍ന്ന് 2015-ല്‍ ബിസിസിഐ അദ്ദേഹത്തിന് ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതിന് ആജീവനാന്ത വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 
 
 അടുത്തിടെ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിന്റെ വലിയ തുകയ്ക്കുള്ള ഓഹരി വില്‍പന വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവന്നതോടെ രാജ് കുന്ദ്ര വീണ്ടും നിയമപോരാട്ടവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.2015-ല്‍ തന്റെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെയാണ് ഓഹരികള്‍ കൈമാറ്റം ചെയ്തതെന്നും, ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലെ തന്റെ 11.7% ഓഹരികള്‍ തിരികെ വേണമെന്നുമാണ് രാജ് കുന്ദ്രയുടെ ആവശ്യം. ലക്ഷ്മി മിത്തല്‍ നയിക്കുന്ന കണ്‍സോര്‍ഷ്യം 15,300 കോടിയ്ക്കാണ് രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിന്റെ 75 ശതമാനം ഓഹരികള്‍ സ്വന്തമാക്കിയത്.
 
2008ല്‍ ആദ്യ ഐപിഎല്‍ സീസണില്‍ ഷെയ്ന്‍ വോണിന്റെ കീഴില്‍ ഐപിഎല്‍ കിരീടം സ്വന്തമാക്കാനായെങ്കിലും പിന്നീടൊരിക്കലും ഐപിഎല്‍ കിരീടനേട്ടം രാജസ്ഥാന്‍ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടില്ല. 2022ല്‍ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഫൈനലിലെത്തിയെങ്കിലും ഗുജറാത്തിനോട് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സീസണില്‍ എലിമിനേറ്റര്‍ മത്സരത്തില്‍ ഹൈദരാബാദിനെ വീഴ്ത്തിയെങ്കിലും രണ്ടാം ക്വാളിഫയറില്‍ രാജസ്ഥന്‍ ഗുജറാത്തിന് മുന്നില്‍ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെ മോനു, ഒരു സെഞ്ചുറിയല്ലെ പോയത്: വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട നിരാശയിലിരിക്കുന്ന വൈഭവിന് പരാഗിന്റെ ഉപദേശം!

ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെ മോനു, ഒരു സെഞ്ചുറിയല്ലെ പോയത്: വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട നിരാശയിലിരിക്കുന്ന വൈഭവിന് പരാഗിന്റെ ഉപദേശം!നിരാശനായിരിക്കുന്ന താരത്തിന് റിയാന്‍ പരാഗ് ഉപദേശം നല്‍കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആരാധകരെ ചൊടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Vaibhav Sooryavanshi : പ്രായമൊക്കെ ഇനിയെന്തിന് നോക്കുന്നു, വൈഭവിനെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെടുക്കണമെന്ന് ഗവാസ്കർ

Vaibhav Sooryavanshi : പ്രായമൊക്കെ ഇനിയെന്തിന് നോക്കുന്നു, വൈഭവിനെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെടുക്കണമെന്ന് ഗവാസ്കർവൈഭവിന്റെ പ്രായത്തെപറ്റി വേവലാതിപ്പെടാതെ അവന്റെ ബാറ്റിംഗ് മികവാണ് സെലക്ടര്‍മാര്‍ നോക്കേണ്ടത്.

എന്താ സായി ഇത്, ഇനി പശയൊട്ടിച്ച് കളിക്കേണ്ടി വരുമോ? , തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ബാറ്റ് വിക്കറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സായ് സുദർശൻ

എന്താ സായി ഇത്, ഇനി പശയൊട്ടിച്ച് കളിക്കേണ്ടി വരുമോ? , തുടർച്ചയായ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ബാറ്റ് വിക്കറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സായ് സുദർശൻക്രിക്കറ്റില്‍ ബാറ്റര്‍ക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നിര്‍ഭാഗ്യകരവും ക്രിക്കറ്റില്‍ അപൂര്‍വമായ കാര്യവുമാണ് ഹിറ്റ് വിക്കറ്റ്.

IPL 2026 Final, RCB vs GT: ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ ആർസിബിക്കു എതിരാളി ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ പുറത്ത്

IPL 2026 Final, RCB vs GT: ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ ആർസിബിക്കു എതിരാളി ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ പുറത്ത്നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിന്റെ സെഞ്ചുറിയാണ് ഗുജറാത്തിനെ അനായാസ ജയത്തിലെത്തിച്ചത്

ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്ന

ഗിൽ- സായ് സഖ്യം കോലി- ഗെയ്ൽ കൂട്ടുക്കെട്ടിനേക്കാൾ മികച്ചത്: പ്രശംസിച്ച് റെയ്നകഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്‍ സീസണിലും ഗുജറാത്തിന്റെ വിജയങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യകാരണമായത് ഗില്‍- സായ് സുദര്‍ശന്‍ ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യമാണ്.

'എല്ലാം കര്‍മഫലം', രാജസ്ഥാന്റെ പുറത്താകലില്‍ പരിഹാസവുമായി മുന്‍ ഉടമ രാജ് കുന്ദ്ര

'എല്ലാം കര്‍മഫലം', രാജസ്ഥാന്റെ പുറത്താകലില്‍ പരിഹാസവുമായി മുന്‍ ഉടമ രാജ് കുന്ദ്രഐപിഎല്‍ 2026-ലെ രണ്ടാം ക്വാളിഫയറില്‍ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സിനോട് തോറ്റ് ഫൈനല്‍ പ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യത നേടാതെ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ പരിഹാസവുമായി മുന്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് ഉടമയായ രാജ് കുന്ദ്ര. തന്റെ ഔദ്യോഗിക എക്‌സ് അക്കൗണ്ടില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിന്റെ പേര് നേരിട്ട് പരാമര്‍ശിക്കാതെയാണ് രാജ് കുന്ദ്രയുടെ വിമര്‍ശനം.

Virat Kohli: 'പ്രഷർ? വാട്ട് പ്രഷർ?'; പരിഹാസിതനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനിലേക്ക്

Virat Kohli: 'പ്രഷർ? വാട്ട് പ്രഷർ?'; പരിഹാസിതനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനിലേക്ക്Virat Kohli: ആർസിബിക്കു കിരീടം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വിരാട് കോലി ടീം വിടണമെന്നായിരുന്നു വർഷങ്ങളോളം പരിഹാസം. 18 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ 2025 ൽ കിരീടത്തിൽ മുത്തം വെച്ച് താൻ ടീമിന്റെ 'നിർഭാഗ്യം' അല്ലെന്ന് കോലി തെളിയിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇതാ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം കിരീടവും !

ജയിപ്പിക്കാതെ കോലി മടങ്ങാനോ?, അമ്പയർ ഔട്ട് വിളിച്ചിട്ടും മടങ്ങിയില്ല, റീപ്ലെയിൽ നോട്ടൗട്ട്, നിരാശനായി ഗിൽ

ജയിപ്പിക്കാതെ കോലി മടങ്ങാനോ?, അമ്പയർ ഔട്ട് വിളിച്ചിട്ടും മടങ്ങിയില്ല, റീപ്ലെയിൽ നോട്ടൗട്ട്, നിരാശനായി ഗിൽഐപിഎല്‍ ഫൈനല്‍ മത്സരത്തിനിടെ സൂപ്പര്‍ താരം വിരാട് കോലിയുടെ പുറത്താകല്‍ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രൗണ്ടില്‍ നാടകീയ സംഭവങ്ങള്‍. മത്സരത്തില്‍ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളുരു വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കവെ 63ല്‍ റണ്‍സില്‍ നിന്നിരുന്ന വിരാട് കോലിയുടെ പുറത്താകലിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങളുണ്ടയത്.

Vaibhav Sooryavanshi: 'തൂക്കി ചുവന്ന കരങ്ങളോടെ'; ഐപിഎൽ തൂത്തുവാരി വൈഭവ്

Vaibhav Sooryavanshi: 'തൂക്കി ചുവന്ന കരങ്ങളോടെ'; ഐപിഎൽ തൂത്തുവാരി വൈഭവ്Vaibhav Sooryavanshi: ലോകോത്തര കളിക്കാരെ നിഷ്പ്രഭരാക്കി 2026 ഐപിഎലിൽ 15 കാരൻ വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയുടെ തേരോട്ടം. ലീഗിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ കളിക്കാരൻ അടക്കം വൈഭവിനെ തേടിയെത്തിയത് ഒന്നിലേറെ വ്യക്തിഗത നേട്ടങ്ങൾ.

Royal Challengers Bengaluru: 'രാജകീയം, തുടർകിരീടം'; മറ്റാര് ആർസിബി അല്ലാതെ...!

Royal Challengers Bengaluru: 'രാജകീയം, തുടർകിരീടം'; മറ്റാര് ആർസിബി അല്ലാതെ...!Royal Challengers Bengaluru: ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ അഞ്ച് വിക്കറ്റിനു തോൽപ്പിച്ച് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവിനു തുടർ കിരീടം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഗുജറാത്ത് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 155 റൺസിൽ ഒതുങ്ങി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 12 പന്തുകൾ ശേഷിക്കെ ആർസിബി ലക്ഷ്യം കണ്ടു.